İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı Kabul Edildi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı üçüncü birleşiminde, Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve hissedarı olduğu şirketler 22 milyar 700 milyon TL yatırım yaptı. Yatırım harcamalarında fen işleri, raylı sistemler ve ulaşım öne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı üçüncü birleşimi, Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve hissedarı olduğu şirketler, 2024 mali yılı içinde toplam 22 milyar 700 milyon TL yatırım yaptı. Sermaye giderleri 16 milyar 221 milyon TL olarak gerçekleşti. Asfalt, tünel, alt ve üst geçit, dere ıslahları gibi çalışmalar için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 5 milyar 275 milyon TL, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Narlıdere Metrosu için Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 4 milyar 470 milyon TL, deniz ulaşımı ve toplu ulaşım hizmetleri için Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2 milyar 11 milyon TL harcadı.

Mali yıl gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 96,94

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetimi Hesabı görüşmelerinde belediyenin giderleri aktarıldı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçe giderleri kesin hesabında 2024 yılı mali yılı için ek bütçe ile beraber 51,9 milyar TL teklif edilirken, mali yılın sonunda öngörülen ödeneğin 50 milyar 310 TL'si harcandı. 2024 yılı mali yıl gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 96,94 oldu. Giderlerin bir önceki yıla göre artış oranı ise yüzde 98 oldu. Mali yılın sonunda bütçe giderleri ve borç ödemeleri için gerçekleştirilen toplam harcama tutarı ise 54 milyar 871 milyon TL olarak belirtildi.

ESHOT'a 4 milyar 640 milyon TL maddi destek sağlandı

Öte yandan 2024 mali yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 124 milyon 346 bin TL, ihtiyaç sahibi öğrencilere ise 34 milyon 134 bin TL nakdi destek sağlandı. Sosyal yardım ve destek amacıyla 191 milyon 591 bin TL değerinde yiyecek içecek sağlanırken, Süt Kuzusu için 177 milyon 898 bin TL değerinde süt dağıtımı yapıldı. Amatör spor kulüplerine ise 161 milyon 230 bin TL nakdi destek verildi. 2024 yılında ESHOT'a 4 milyar 640 milyon TL maddi destek sağlandı. İndirimli ve ücretsiz toplu taşıma hizmetleri için 156 milyon TL transfer ödemesi gerçekleşti.

İlçelere 253 milyon TL'lik destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılında 11 ilçe belediyesine ortak hizmet protokolü kapsamında 253 milyon TL değerinde destek sağladı. ESHOT, İZBAN ve İZULAŞ'a belediye bütçesinden yapılan destek miktarı 6 milyar 513 milyon TL oldu.

Vatandaşlara 118 milyon TL ekonomik katkı

2024 yılı boyunca 426 farklı hatta 100 milyon kilometre yol yapan ESHOT otobüsleri, toplam 272 milyon 695 bin yolculukla kent içi ulaşımın yüzde 46'sını tek başına üstlendi. Hizmet ağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 4,7 milyar TL'lik sübvansiyon desteğiyle sağlandı. ESHOT'un toplam gelirlerinin yüzde 67'si bu destekle karşılandı. Halk Taşıt uygulaması kapsamında 27 milyon yolculuk gerçekleşti. Vatandaşlara yaklaşık 118 milyon TL ekonomik katkı sağlandı.

"Tutarlı olmak gerekiyor"

Meclis toplantısında konuşan Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir'in yatırım açısından hükümetten yeteri kadar destek almadığını vurguladı. Yıldır, "Kayseri topladığı verginin yüzde 40'ını, İzmir yüzde 10'unu merkezi hükümetten alıyor. Kocaeli Körfezi'ni temizleyen hükümet, neden İzmir Körfezi'nde yok merak ediyorum" dedi.

"Borcu olmayan belediye kalmadı"

CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç ise ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşlara en iyi hizmeti sunmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal güvenlik ve vergi borçlarını yapılandırmak için yüzde 48 faiz ödediğini vurgulayan İnanç, faizlerin kaldırılması, ana paranın yapılandırılması gerektiğini söyledi. İnanç, " Türkiye'de sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlu değildir. Borcu olmayan belediye kalmadı. Bu sürdürülebilir midir? Merkezi hükümet bu devletin ne kadar sahibiyse belediyeler de o kadar sahibidir" diye konuştu.

İki ilçe için önemli karar meclisten geçti

Mecliste kamuoyunda 'emsal artışı' olarak bilinen madde de görüşüldü. Oy birliği ile uygun bulunan karara göre Konak ve Bornova'nın ardından Karşıyaka ve Karabağlar için de yüzde 20 emsal artışının önü açıldı.