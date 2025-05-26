İzmir\'de Ambalaj Atıkları Toplanıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pilot olarak belirlediği 6 ilçe 9 mahallede başlattığı ambalaj atıklarının evlerden toplanarak ekonomiye kazandırılması projesiyle ilgili farkındalık artıyor. Hanelerden 25 binin üzerinde QR kod bulunan poşet toplanırken, bunlardan sadece 74'ünde ayrıştırılamayacak atık tespit edildi. Çöp konteynerine atmak yerine ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesine katkı sağlayan vatandaşlar da projeye destek oldukları için mutlular.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama projesini geçen aylarda İzmir'de hayata geçirdi. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'na giden ambalaj atıklarını azaltmak, sıfır karbon hedefi, çevreyi korumak ve bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje, ilk etapta Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak'ta belirlenen 9 pilot mahallede uygulanmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen projede, üzerinde QR kod bulunan mavi renkli poşetler dağıtıldı. Karabağlar Üçkuyular, Basın Sitesi ve Fahrettin Altay, Bayraklı Körfez Mahallesi, Konak Kültür Mahallesi, Menderes Hürriyet Mahallesi, Bornova Evka 3, Narlıdere Sahil Evleri ve Yeni Kale Mahallesi'nde belirlenen adreslere dağıtılan poşetleri alan yurttaşlar ambalaj atıklarını bu poşet içinde topladı. Proje kapsamında şimdiye kadar 25 binden fazla atık poşeti toplandı. Toplanan poşetlerin yalnızca 74'ünde ayrıştırılamayacak atık tespit edilmesi, vatandaşların projeye gösterdiği yüksek duyarlılığı gözler önüne serdi.

"İçim acıyordu"

Basın Sitesi'nde yaşayan Sedat Karahan, "Projeyi duyduğumda çok sevindim. Her gün çöp konteynerlerine ambalaj atığı atıyorduk, içim acıyordu. Bir konteynerde evsel atıktan çok ambalaj atığı oluyordu. Proje çok güzel, umarım insanlar da destek olur. Belediyeleri eleştirmek kolay. Bizlerin de buna destek olması gerekiyor. Herkes hassas olmalı. Projenin kapıdan kapıya olması da çok güzel. Doğaya saygımı bu şekilde göstermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Her şeyden önce doğa dostu"

Evka 3'ten projeye katılan Mine Osmanağaoğlu, projenin doğa dostu olduğunu belirterek "Poşetleri gelip evimizden almaları süreci kolaylaştırdı. İklim krizini her geçen gün çok daha acı bir şekilde, darbesi şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Bir anneyim, çevreciyim, halktan birisiyim. Duyarlı olmaya ve çevremdekileri uyarmaya özen gösteriyorum. Lütfen herkes kendileri, eşleri ve çocuklarının geleceği için projeye katkıda bulunsun" diye konuştu.

"Çok da zor değil"

Evka 3'te yaşayan Berna Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederek "Atıklarımızı çöpe taşımıyoruz, kapımızdan alıyorlar. Çok büyük bir kolaylık oldu. Çocuğunu, gençliğini, ülkesini seven herkes destek versin. Çok da zor bir şey değil. Kolay bir şey ama dünya için çok büyük bir iş" dedi.

Kalafat: Bu çevreci projeye lütfen destek olun

İZDOĞA AŞ İşletme ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, projeye katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek "Vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz ambalaj atıklarını dağıttığımız torbalara atmaları. Operasyonumuz çok büyük çaplı. Bazen ev sahiplerine uymayan saatlerde gidebiliyoruz. Çalışan hane halkı da olabiliyor. Ricamız, vatandaşların torbayı evlerinin önüne bırakmaları. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın iradesi doğrultusunda projeyi tüm İzmir'e yaymak en büyük hedefimiz. Bize yardımcı olacak kişiler de vatandaşlarımız. Bu çevreci projeye destek olmalarını rica ediyoruz" dedi.

"Hep beraber çalışalım, atıklarımızı toplayalım"

Projede çalışan Mahir Aslan, poşet dağıtma ve toplama işiyle ilgilendiğini söyleyerek "Şehrimiz, ülkemiz ve dünya için çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız destek olursa çok iyi olur, kendilerine çok teşekkür ederiz. Güzel bir dünya için hep beraber çalışalım, atıklarımızı toplayalım. Hep beraber geri dönüşüme destek olalım" ifadelerini kullandı. Atıkları ayrıştıran personel Ayşe Çakar, "Güzel bir proje bu. Burada ayrıştırma yapıyoruz. Vatandaşlarımız bize destek versinler. Ambalaj atıklarımızı sokağa atmayalım. Poşetlerimize koyalım, yeşil bir dünya için projemize destek olalım" dedi.

QR kodlu takip sistemi ile etkin atık yönetimi

Görevli personelin haftalık olarak hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. Proje boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası'nda türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor. Belediye tarafından dağıtılan poşetlere organik atık atanlar cezai yaptırıma tabi tutuluyor.

Mavi renkli poşete neler atılmıyor?

Dağıtılan mavi renkli poşetlere atılması ve atılmaması gereken atıklar belli. Atılabilecek atıklar; kağıt, karton, defter, kitap, gazete, dergi, pet şişe, teneke kutu, temizlik ambalajı, plastik, poşet, metal ve cam şişe ile kavanozlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yurttaşları karton bardak, kağıt havlu, mendil ve peçete, pipet, porselen eşya, izmarit, sakız, bebek bezi, strafor köpük, yapışkan bant, yağlı kağıt, pişirme kağıdı, diş macunu tüpü, tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak, paketleme köpüğü atılmaması konusunda ise uyarıyor.