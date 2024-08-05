İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı\'da sorunları çözmek için toplantı düzenledi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarına hızlı çözüm bulmak için başlattığı koordinasyon toplantılarına Bayraklı ile devam etti. Bayraklı Şehir Hastanesi için geliştirilmesi planlanan alternatif bağlantı yolları, ilçede ulaşımı daha konforlu hale getirecek ulaşım ve su baskınlarını önlemek için yapılan çalışmalar konuşuldu.

Başkan Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde belirlemek ve çözümleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Bayraklı ile devam etti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın ev sahipliğinde yapılan toplantının açılışında konuşan Tugay, şunları kaydetti:

"Kimlere ne yardım yapılacağını belirleyeceğiz. Yaş almış, engelli, 0-3 yaş arası çocuklarla ilgili de ayrıca çalışmalarımız olacak. Bayraklı sosyo- ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölge. Bu çalışmaları ihmal etmeyelim. Sağlık destek hizmetleri açısından da benzer çalışmaları yapmak gerekiyor. Büyükşehir'in ve ilçe belediyesinin ayrı ayrı değil bir koordinasyon içinde bu hizmetleri vermesini sağlayalım. Hem sizin hem bizim ekiplerimiz çalışmaların tüm detaylarına hakim olmalı."

Şehir Hastanesi'ne ulaşım rahatlayacak

Çevre yolunu kullanarak hastaneye ulaşımın sağlandığını anımsatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üst ölçekli imar planları ulaşım sistemi açısından yetersiz. Üst ölçekli imar planları yeniden gözden geçirilecek. Ancak bu konu öncelikle Ulaşım Master Planı revizyonunda ele alınacak. Kent bütününde ve bölgesel olarak çok önemli bir merkez olan Şehir Hastanesi'nin ulaşım sorununu, yeni bağlantı noktaları ile çözmeyi hedefliyoruz. Böylece ulaşım konusunda problemleri gidererek daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız."

Yeni otobüs hatları

Toplantıda Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sefer yapan ESHOT otobüs hatları da gündeme geldi. Şu anda 5 farklı hattan toplam 21 otobüsle, günde toplam 293 servis yapıldığına dikkati çeken ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, bölgenin anlık ihtiyaçları doğrultusunda ilave seferler yapıldığını ayrıca yeni hat planlamalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü de açıkladı.

Sevgi Yolu ile Tepekule Pazaryeri'nde su baskınlarını önleyecek proje

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise Bayraklı özelinde hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde özellikle düşük kotlu bölgeler olan Tepekule Pazaryeri ve Sevgi Yolu'nda suyun birikerek baskınlara neden olduğunu anımsatan Gürkan Erdoğan, bu sorunu çözmek için proje hazırladıklarını, SİT izinlerinin ardından çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Çalışma başladıktan sonra yağmur suyu kanallarının oluşturulacağı ve yağışla gelen suyun, Bornova Çayı'na ulaştırılacağı bilgisi verildi.