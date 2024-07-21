İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yaban Hayvanları Özgürlüğe Kavuşuyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yaban Hayvanları Özgürlüğe Kavuşuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bin 300 yaban hayvanı iyileştirilip doğaya salındı. Bakıcılar tarafından özenle büyütülen 6 peçeli baykuş da özgürlüğe kanat çırptı.

21.07.2024 12:32  Güncelleme: 13:49
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bugüne kadar bin 300 yaban hayvanı iyileştirilip yeniden doğaya salındı. Bunlar arasında doğada annesiz kalan 6 peçeli baykuş da vardı. Yavru baykuşlar bakıcılar tarafından özenle büyütüldükten sonra özgürlüğe kanat çırptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı 15 yıl önce oluşturuldu. Sadece 126 türde bin 336 hayvana ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı; yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından gösterilen yakın ilgi ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede sağlığına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin bitiminde yeniden doğaya salınıyor.

Şifa dağıtıyor

Görüntülü tanı, operasyon ve tedavi hizmeti verilen kliniğin yanı sıra karantina bölümleri, 24 adet farklı boyutlarda kafes, 3 adet sürüngen terraryumu, yoğun bakım kabinleri, akuatik (suda yaşayan) hayvanlar için üç geçici barındırma tankı alanları bulunan Doğal Yaşam Parkı, yaralı ve hasta yaban hayvanlarına bakım ve tedavi imkanı sunuyor.

Parkta bakılıp büyütülen peçeli baykuşlar da onlarca canlıdan sadece bazıları. Yurttaşların ihbarı üzerine İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 40 gün önce İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen annesiz 6 yavru peçeli baykuş burada özenle büyütüldü. Bakıcıların, anne gibi ilgilendiği yavrular, doğal yaşama uyum sağlayacak seviyeye getirildi. Yüzleri kalp şeklinde olan baykuşlar, veteriner hekimlerce doğaya salınabilir raporu hazırlandıktan sonra özgürlüğe kanat çırptı.

"Özel bakıma aldık"

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, bugüne kadar İzmir Doğal Yaşam Parkı'na 6 binden fazla hayvanın tedavi amacıyla getirildiğini ve bunların bin 300'ünün tedavi edildikten sonra doğal hayata yeniden döndüğünü belirtti. Şimdi sıranın peçeli baykuşlarda olduğunu söyleyen Serkan Eğrilmez, "6 peçeli baykuş yavrusu bize getirildi. Klinikte özel bir bakıma aldık. Bakıcıları tarafından özverili şekilde bakıldılar, beslendiler. Zor bir süreçti. Anneleri olmadığı için o bakımı biz yaptık. Bakıcılarımız anne rolünü üstlenerek 40 gün boyunca baykuşlara baktı. Doğaya salınmaya hazır hale geldiler" dedi.

"Doğal döngü için faydalı canlılar"

İnsanlara en yakın baykuş türü olan peçeli baykuşların yıkılmış damlar, terk edilmiş ağıllar, terk edilmiş evlerin çatılarını tercih ettiğini vurgulayan Eğrilmez, "O nedenle yerleşim yerlerine yakın bir noktada doğayla buluşturduk. Bu canlılar gece aktifler. Oyukların içerisinde, çatıların altında gündüzü geçiriyorlar. Gün batımında aktif hale gelerek avlanıyorlar. Biz karanlıkta hiçbir şey görmüyoruz. Ama bu hayvanlar, rahatlıkla görebiliyor. Böcek, kertenkele, fare ile besleniyorlar. Doğal döngü için faydalı canlılar. İnsanlara hiçbir zararı yok. ve birçok ülkede baykuşun bir eve gelip yuva yapmasının, oraya uğur getirdiğine inanılıyor" dedi.

Taşıma kafesine konularak Menemen Tuzçullu Mahallesi yakınlarına getirilen baykuşlar gün batımında doğaya bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nda Yaban Hayvanları Özgürlüğe Kavuşuyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yaban Hayvanları Özgürlüğe Kavuşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yaban Hayvanları Özgürlüğe Kavuşuyor - Son Dakika
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