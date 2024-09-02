İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan gençler üniversiteyi kazandı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na katılan Ege Akyürekli ile Bedirhan Tatar, istedikleri üniversiteyi kazandı. İki genç, üniversite eğitimlerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin gelişimini desteklemek ve sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için başlattığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, devam ediyor. Büyükşehir'in Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde açtığı ücretsiz kursa katılan Ege Akyürekli ile Bedirhan Tatar üniversiteli oldu. Ege Akyürekli Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü'nü, Bedirhan Tatar ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitmen Mustafa Bayık'tan kulak ve şan eğitimi alarak özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler, istedikleri bölüme yerleşince büyük sevinç yaşadı.

"Bu kursa katıldım, kazandım"

İlk senesinde üniversiteye yerleşen Ege Akyürekli, "Çok mutluyum. Uzun ve yorucu bir süreçti. Üstümden bir yük kalktı. Bu kursu Genç İzmir'in sosyal medya hesabından görmüştüm. Başvurumu yaptım, sınava girdim ve sonrasında kursa başladım. Gerçekten çok yararı oldu bana. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kursa katılmasaydım muhtemelen kazanamazdım. Zorlu ve çoğu kişinin elendiği bir sınavdı. İlk senemde girdim" diye konuştu.

"Aklımda olan bölüme yerleştim"

Çok istediği bir bölüme yerleşmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Bedirhan Tatar,"Lise son sınıfta müzik öğretmenim aracılığıyla bu kursu öğrendim. Derslerimiz çok keyifli geçti. Hocamızla çalıştığım için çok şanslıyım. İstediğim, aklımda olan bölüme yerleştim. Bu kurs olmasa belki yine istediğim bölümü kazanabilirdim ama bu kadar kolay olmazdı. Mustafa hocamız bizi sınavlara psikolojik olarak da hazırladı. Bu kursun duyulmasını çok istiyorum. Kursa katılacak arkadaşlar dersleri kaçırmasın. Bu bir disiplin işi çünkü" ifadelerini kullandı.

"Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk duyuyorum"

Konservatuvar hazırlık kursu ile ilgili bilgi veren eğitmen Mustafa Bayık, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sanatta da gençlerimizi destekliyor. Konservatuvar hazırlığı çok meşakkatli bir şey. Ücretsiz olan bu kursumuzla gençlerimizin sanat alanında kendini geliştirmesi için uğraşıyoruz. Eğitimlere başladığımızdan beri 3 arkadaşımız konservatuvarlı oldu. Genç İzmir üzerinden duyuruya çıkıyoruz. Genelde 10 kişilik bir kontenjanımız oluyor. Şubat ayında sürecimiz başladı. Kursa müracaat edip başarılı olan gençlerimiz haftada 3 gün buraya geldi, piyanoyla derslerimizi gerçekleştirdik. Geçen dönem öğrencimiz Nurmina Türk Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Temel Bilimler Bölümü'nü kazandı. İlk kazanan öğrencimizdi, şu an eğitimine devam ediyor. Bu yıl da Ege ve Bedirhan özel yetenek sınavlarını geçerek üniversiteli oldular. Benim için tarifi mümkün olmayan bir mutluluk. Hatta Berdirhan'ın sınavı kazandığının müjdesini ben verdim. Aileleri de sevinçten havaya uçtu. Sanat eğitimi çok özel bir eğitim. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu alanda gençlere ulaşmak için özel bir misyon edindi. Ben de eğitimci olarak buna aracılık ettiğim için çok mutlu ve gururluyum."