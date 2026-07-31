İzmir Büyükşehir Belediyesi, Girne Bulvarı’nı baştan sona yeniledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Girne Bulvarı’nı baştan sona yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Girne Bulvarı’nı baştan sona yeniledi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın en yoğun ulaşım akslarından Girne Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Ordu Bulvarı kesişiminden sahile kadar uzanan 4 kilometrelik güzergah, yeni asfaltı ve düzenlenen yol yapısıyla hem daha güvenli hem de konforlu hale getirildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'nın en yoğun ulaşım akslarından Girne Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Ordu Bulvarı kesişiminden sahile kadar uzanan 4 kilometrelik güzergah, yeni asfaltı ve düzenlenen yol yapısıyla hem daha güvenli hem de konforlu hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "kent genelindeki arterlerin yenilenmesine yönelik yol yatırımları" kapsamında, Karşıyaka'nın en yoğun ulaşım akslarından Girne Bulvarı'ndaki çalışmalar tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Girne Bulvarı'nın Ordu Bulvarı ile kesiştiği noktadan Yalı Bulvarı'na kadar uzanan güzergah tamamen yenilendi. İki kilometre gidiş ve iki kilometre geliş olmak üzere toplam 4 kilometrelik çift şeritli eski yol sökülerek yeni asfalt serimi yapıldı. Çevreyolu üzerinden Karşıyaka'ya ulaşan binlerce aracın kullandığı Girne Bulvarı, yenileme çalışmalarıyla daha güvenli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuştu.

"VATANDAŞ DA ESNAF DA MAĞDUR OLMADI, MUTLUYUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'daki yol yatırımlarını değerlendiren ve 58 yıldır ilçede yaşayan Hüseyin Başer, "Karşıyaka'da yaşamaktan çok mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, Cemil Başkan'ımızdan iyi hizmet alıyoruz. Cevdet Bilsay Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapıldı. İZSU'nun kanal çalışmalarından da çok memnunuz. Şimdi Girne Bulvarı'nda da güzel bir asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Önceden yollar çok sağlıklı değildi. Yapılan düzenlemeyle bu sorun giderildi. Asfaltlama çalışmaları çok güzel tamamlandı. Vatandaş da esnaf da mağdur olmadı, mutluyuz" dedi.

"DAHA DÜZENLİ BİR HALE KAVUŞTU"

Karşıyaka esnafı Hakan Yıldız, "Yolumuz ana arter konumunda, Karşıyaka'nın merkezi. Çok hareketli bir bölge ancak yol oldukça bozuktu. Özellikle mazgalların çevresi kötü durumdaydı. Yapılan asfalt çalışmasıyla daha düzenli bir hale kavuştu. Araçlar artık daha rahat hareket ediyor. Park alanları da daha kullanışlı oldu. Çöp konteynerleri yolları kapatıyordu, onların düzenlenmesi de iyi oldu. Çalışmalar için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Habip Seçilmiş ise, "Girne Caddesi çok güzel oldu. Temizlik de güzel, her şey yolunda. Belediyemizden memnunuz. Her konuda ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Girne Bulvarı’nı baştan sona yeniledi - Son Dakika

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