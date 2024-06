İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Temizlik ve İlaçlama İşlemlerini Sürdürüyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarları ile bayram süresince kullanılan kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama işlemlerini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı'nın ardından kentteki hayvan pazarlarını ve kurban kesim yerlerini temizliyor ve ilaçlıyor. Vektörle mücadele, zabıta ve kent temizliği ekipleri halk ve çevre sağlığı için söz konusu alanlarda hijyen ile güvenlik standartlarını en üst seviyede tutmak için büyük bir titizlikle çalışıyor.

"Herhangi bir mağduriyet olmaması için tüm ekiplerimiz sahada"

Kurban Bayramı boyunca kesim alanlarını her gün düzenli olarak dezenfekte eden ve ilaçlayan ekipler, atık konusunda da tüm önlemleri alarak çevresel kirliliği önledi. Alanlarda sağlık ve güvenlik standartları ile düzenini sağlamak adına zabıta ekipleri de görev yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görevli ekip sorumlusu Yasemin Kırkağaç, "Ekiplerimiz bayram öncesinde kurban pazarlarına yoğunlaşarak karasinek mücadelesi için etkili çalışmalar yaptılar. Gerek güvelerin ilaçlanması ve kireçlenmesi için gerek hayvan çadırlarının etrafında karasinek yoğunlaşan noktalarda 1 ay boyunca çalışmalarımızı devam ettirdik. Kurban Bayramı sırasında da kesim alanlarında her gün çalıştık. Şu an bayram bitti ama ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Halk sağlığını etkileyecek bir durum olmaması açısından görevimize devam ediyoruz. Kurban pazarı bölgelerinde zabıta ve kent temizliği ekipleri de sahada. Gerek denetim gerek temizlik çalışmaları sürüyor. Kent içinde ise karasinek mücadelesiyle ilgili özellikle çöp depolama alanlarında ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Işıkkent'teyiz. Kalan atıkları temizliyor, denetimleri yapıyoruz. Bayram bitiminde bu alanda firmalar çalışmaya başlayacak. Karasinekle ilgili herhangi bir mağduriyet olmaması için tüm ekiplerimiz görevinin başında" ifadelerini kullandı.