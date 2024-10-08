İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA Adaylığı Onaylandı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün amatör branşlara yatırımları uluslararası alanda da takdir topluyor. Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün adaylığını onayladı. Böylece kulübün Lazio, Sporting Lizbon, Dinamo Bükreş, Bayer Leverkusen ve Olimpiakos gibi dev kulüplerin bulunduğu birlikte yer alabilmesi için çok önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlediği toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün adaylığını onayladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, amatör branşlara yaptığı yatırımlar nedeniyle temmuz ayında EMCA'dan davet almıştı.

Budapeşte'de düzenlenen toplantıya EMCA Başkanı Christina Tsiligkiri'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli katıldı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İtalya'dan Lazio, Portekiz'den Sporting Lizbon, Romanya'dan Dinamo Bükreş, İngiltere'den Everton, Hollanda'dan Feyenoord, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Macaristan'dan Ferencvaros, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Yunanistan'dan Olympiakos gibi dev kulüplerin bulunduğu birlikte yer alabilmek için büyük bir şans elde etti.

EMCA nedir?

23 ülkeden 30 kulübün yer aldığı Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), Avrupa'da en az 5 spor dalında faal olan kulüplerin çıkarlarını temsil ediyor. Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, genç sporcuların çok sporlu yaklaşımı, göç gruplarının entegrasyonu başlıklarında çalışmalar yürüten birlik ayrıca dolandırıcılık, rüşvet, taciz, zorbalık ve yasa dışı spor bahislerinin önüne geçmek için ERASMUS gezileriyle birlikte projeler düzenliyor. Birlik, öte yandan sporun tanıtılmasına yönelik projeler geliştiren bir uluslararası platform olarak faaliyet gösteriyor.