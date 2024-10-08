İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA Adaylığı Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA Adaylığı Onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA Adaylığı Onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, amatör branşlara yaptığı yatırımlar sayesinde Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA) tarafından adaylığı onaylandı. Kulüp, Lazio, Sporting Lizbon gibi dev kulüplerle aynı platformda yer alabilmek için önemli bir fırsat yakaladı.

08.10.2024 10:09  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün amatör branşlara yatırımları uluslararası alanda da takdir topluyor. Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün adaylığını onayladı. Böylece kulübün Lazio, Sporting Lizbon, Dinamo Bükreş, Bayer Leverkusen ve Olimpiakos gibi dev kulüplerin bulunduğu birlikte yer alabilmesi için çok önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlediği toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün adaylığını onayladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, amatör branşlara yaptığı yatırımlar nedeniyle temmuz ayında EMCA'dan davet almıştı.

Budapeşte'de düzenlenen toplantıya EMCA Başkanı Christina Tsiligkiri'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Egeli katıldı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İtalya'dan Lazio, Portekiz'den Sporting Lizbon, Romanya'dan Dinamo Bükreş, İngiltere'den Everton, Hollanda'dan Feyenoord, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Macaristan'dan Ferencvaros, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Yunanistan'dan Olympiakos gibi dev kulüplerin bulunduğu birlikte yer alabilmek için büyük bir şans elde etti.

EMCA nedir?

23 ülkeden 30 kulübün yer aldığı Avrupa Çok Sporlu Kulüp Birliği (EMCA), Avrupa'da en az 5 spor dalında faal olan kulüplerin çıkarlarını temsil ediyor. Sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, genç sporcuların çok sporlu yaklaşımı, göç gruplarının entegrasyonu başlıklarında çalışmalar yürüten birlik ayrıca dolandırıcılık, rüşvet, taciz, zorbalık ve yasa dışı spor bahislerinin önüne geçmek için ERASMUS gezileriyle birlikte projeler düzenliyor. Birlik, öte yandan sporun tanıtılmasına yönelik projeler geliştiren bir uluslararası platform olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sporting, Ekonomi, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA Adaylığı Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
15:03 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı
14:59 Bu kez konu kara para değil Engin Polat’a hapis cezası Bu kez konu kara para değil! Engin Polat'a hapis cezası
14:54 Gökhan Kalaycıoğlu’ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi... Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi...
14:46 Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde: En ucuz biletleri onlar satıyordu
14:33 Öğrenciler, kadına şiddet ve cinayet olaylarına öfkeli, protestolar devam ediyor Öğrenciler, kadına şiddet ve cinayet olaylarına öfkeli, protestolar devam ediyor
14:23 Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun Kadın cinayetleri bireysel değil politik bir sorun
14:06 Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 10:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü EMCA Adaylığı Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.