İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal ederek Gazze ile kardeş şehir olmayı teklif etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal ederek Gazze ile kardeş şehir olmayı teklif etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal ederek Gazze ile kardeş şehir olmayı teklif etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında, İsrail'in başkenti Tel Aviv ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptali ve Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir olunması teklifi görüşüldü. İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden bir grup da Tel Aviv ile olan kardeş kent protokolünün iptalini talep etti.

10.06.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında İsrail'in başkenti Tel Aviv ile yapılan kardeş şehir protokolünün iptali ve Filistin'in Gazze şehriyle kardeş şehir olunması teklifi görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında Kültürpark'ta yapıldı.

Meclis toplantısında İsrail'in Tel Aviv kenti ile olan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesi talebiyle AK Parti ve MHP grup başkanvekillerinin verdiği önerge oy birliğiyle kabul edilerek hukuk komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda AK Parti, MHP ve CHP gruplarının verdiği önergeyle Filistin'in Gazze şehri ile kardeş şehir protokolü yapılması talebi de hukuk komisyonuna gönderildi.

Önergede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan tüm parti gruplarının ortak iradesiyle Gazze halkıyla dayanışmayı pekiştirmek ve onların yanında olunduğunu göstermek amacıyla İzmir ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının teklif edildiği belirtildi.

Gazze halkına moral ve destek sağlanmasının amaçlandığı belirtilen önergede, "İzmir'in barış ve dayanışma misyonuna uygun olarak bu teklifin kabul edilmesi ve Gazze halkının yanında olduğumuzun güçlü bir şekilde vurgulanması için tüm meclis üyelerimizin desteklerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan meclis toplantısını takip eden bir grup, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ederek Tel Aviv ile kardeş kent protokolünün bir an önce iptalini talep etti.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Filistin, Tel Aviv, İsrail, Gazze, İzmir, Yerel Haberler, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal ederek Gazze ile kardeş şehir olmayı teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Tel Aviv ile olan kardeş şehir protokolünü iptal ederek Gazze ile kardeş şehir olmayı teklif etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement