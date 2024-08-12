İzmir Büyükşehir Belediyesi Telaviv ile kardeş şehir protokolünü iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Telaviv ile kardeş şehir protokolünü iptal etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında Telaviv ile kardeş şehir protokolü oy birliğiyle iptal edildi. Karar, AK Parti ve MHP üyeleri tarafından desteklendi.

12.08.2024 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme maddeleri arasındaki Telaviv ile kardeş şehir protokolü oy birliğiyle iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Gündem maddeleri arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Telaviv kardeş şehir protokolünün iptali önergesi oy birliği ile iptal edildi.

Karar sonrası açıklama yapan AK Parti Karabağlar Meclis üyesi Kazım Erten, meclisin tarihi bir karar aldığını söyledi.

Meclise teşekkür eden Erten, "Kardeş şehir kavramı gündeme gelince, farklı inançları, kültürleri ve etnisiteleri güvence altına alan kentler medeniyet üreten kentler kardeş şehir olabilir analojisini yapıyoruz. Bu açıdan İzmir Büyükşehir Belediyesinin oy birliği ile aldığı bu karar aslında bir seviye ortaya koymuş oluyor." dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser de meclisin aldığı kararı yürekten kutladığını belirterek, "7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları katliam boyutuna ulaşmıştır. Bütün dünya terör ilan eden İsrail'i eylemlerle boykot ederken, bizim güzel İzmir kentimizin Telaviv ile kardeş şehir kalması mümkün değildir. Burada meclisimiz kendine yakışanı yapmıştır." diye konuştu.

Karar sonrası yazılı açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da kararla İzmir'in tarafını net şekilde belli ettiğini belirtti.

"Bizim kimliğimiz Türkiye ve İzmir'dir, kardeşimiz Filistin'dir, Gazze'dir" diyen Saygılı, "Cumhur İttifakı meclis gruplarımıza, komisyonda mesai harcayan ve elleri Filistin için adalete kalkan tüm vicdan sahibi Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin'e selam olsun. Geçtiğimiz süreçte dile getirdiğimiz ve hep gündemde tuttuğumuz İzmir'in Telaviv ile kardeş şehir olma utancı artık son buldu. Yerel diplomasinin gerekliliğini her alanda önemsedik ama soykırım suçlularıyla kardeş olmayı reddettik. Ne katil Siyonist sapkınlığın ne de ona destek veren suç ortaklarının yanı bizim tarafımız olamazdı. Bilhassa İzmir'de bu net tavrın sergilenmesi bizim için hayati bir önem taşıyordu. Yoğun gayretlerimiz neticesinde oluşturduğumuz kamuoyu ile İzmir tarafını en net şekilde belli etti."

Yine meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, AK Parti, izmir, MHP, Uluslararası, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Telaviv ile kardeş şehir protokolünü iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 22:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Telaviv ile kardeş şehir protokolünü iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement