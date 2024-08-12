İzmir Büyükşehir Belediyesi Telaviv ile kardeş şehir protokolünü iptal etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme maddeleri arasındaki Telaviv ile kardeş şehir protokolü oy birliğiyle iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısında gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Gündem maddeleri arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Telaviv kardeş şehir protokolünün iptali önergesi oy birliği ile iptal edildi.

Karar sonrası açıklama yapan AK Parti Karabağlar Meclis üyesi Kazım Erten, meclisin tarihi bir karar aldığını söyledi.

Meclise teşekkür eden Erten, "Kardeş şehir kavramı gündeme gelince, farklı inançları, kültürleri ve etnisiteleri güvence altına alan kentler medeniyet üreten kentler kardeş şehir olabilir analojisini yapıyoruz. Bu açıdan İzmir Büyükşehir Belediyesinin oy birliği ile aldığı bu karar aslında bir seviye ortaya koymuş oluyor." dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser de meclisin aldığı kararı yürekten kutladığını belirterek, "7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları katliam boyutuna ulaşmıştır. Bütün dünya terör ilan eden İsrail'i eylemlerle boykot ederken, bizim güzel İzmir kentimizin Telaviv ile kardeş şehir kalması mümkün değildir. Burada meclisimiz kendine yakışanı yapmıştır." diye konuştu.

Karar sonrası yazılı açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da kararla İzmir'in tarafını net şekilde belli ettiğini belirtti.

"Bizim kimliğimiz Türkiye ve İzmir'dir, kardeşimiz Filistin'dir, Gazze'dir" diyen Saygılı, "Cumhur İttifakı meclis gruplarımıza, komisyonda mesai harcayan ve elleri Filistin için adalete kalkan tüm vicdan sahibi Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Saygılı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin'e selam olsun. Geçtiğimiz süreçte dile getirdiğimiz ve hep gündemde tuttuğumuz İzmir'in Telaviv ile kardeş şehir olma utancı artık son buldu. Yerel diplomasinin gerekliliğini her alanda önemsedik ama soykırım suçlularıyla kardeş olmayı reddettik. Ne katil Siyonist sapkınlığın ne de ona destek veren suç ortaklarının yanı bizim tarafımız olamazdı. Bilhassa İzmir'de bu net tavrın sergilenmesi bizim için hayati bir önem taşıyordu. Yoğun gayretlerimiz neticesinde oluşturduğumuz kamuoyu ile İzmir tarafını en net şekilde belli etti."

Yine meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.