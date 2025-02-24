İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Sayısını 20'ye Çıkardı

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(İZMİR) - Kent genelinde hizmet verdiği 'Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısını 20'ye çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve huzurlu ortamıyla İzmirli çocuklar için sıcak bir "yuva" oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri ile bütçe dostu ve kaliteli hizmet sunarak ailelere nefes oluyor. 36-66 ay arası çocuklara yönelik faaliyet gösteren Yuvamız İzmir merkezlerinin sayısı da her geçen gün artırılıyor. Kiraz'dan Dikili'ye her gün bini aşkın çocuğun bir araya geldiği yuvalara iki yeni merkez daha eklendi. Bayraklı ve Yamanlar'da açılan merkezlerle kent genelinde hizmet veren Yuvamız İzmir'in sayısı 20'ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla 10 bin TL olan aylık ücret, yüzde 50 indirimle 5 bin TL'ye düşürüldü.

"Kayıtlar devam ediyor"

Hizmete alınan Yuvamız İzmir Bayraklı ve Yuvamız İzmir Yamanlar'ın kapasitesi 80'er çocuk olarak belirlenirken, kayıt döneminin de devam ettiği bildirildi. Bayraklı'da yer alan merkeze kayıt yaptırmak için 0539 973 72 45 numaralı telefondan, Yamanlar'da yer alan merkeze kayıt yaptırmak için 0535 707 33 36 numaralı telefondan iletişim sağlanabiliyor. Yuvamız İzmir Bayraklı 7398 Sokak No: 3 Onur Mahallesi adresinde, Yuvamız İzmir Yamanlar ise 7360 Sokak No: 18 Onur Mahallesi'nde faaliyete geçti.

"36-66 ay arası çocuklarımıza hizmet vermeye başladık"

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, Yuvamız İzmir Bayraklı Çocuk Etkinlik Merkezi ve Yuvamız İzmir Yamanlar Çocuk Etkinlik Merkezi'nin çocuklara kapılarını açtığını belirterek "Her iki merkezimiz de 80'er çocuk kapasiteli ve dörder sınıftan oluşuyor. 36-66 ay arası çocuklarımıza hizmet vermeye başladık ve kayıtlarımız devam ediyor. 07.00-18.00 saatleri arasında sabah, öğle ve ikindi olmak üzere üç öğün yemek hizmetimiz bulunuyor. Proje tabanlı eğitim veriyoruz. Bir yıl içinde altı tema belirledik; bu temalar bittiğinde yapılan çalışmalar evlere gönderilmeden sınıflarda sergileniyor. Velilerimiz sınıflara davet edilerek etkinliklerde neler yapıldığını çocuklarının sunumlarıyla öğreniyor" dedi.

Çocuk dostu oyun alanları kuruldu

Bayraklı ve Yamanlar'da açılan merkezlerde uygulanan yeni bir hizmeti de duyuran Kaygusuz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın vizyonuyla Bayraklı ve Yamanlar'daki merkezlerimizde Çocuk Dostu Oyun Alanları oluşturduk. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullandık. Oyun alanlarında çocukların toprağa dokunmasını, kendi ektikleri ürünleri sofralarına getirmelerini istiyoruz. Alanımızda duyu duvarları oluşturarak çocukların bilişsel zekalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dokular, renkler, şekiller ve seslerle çocukların gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Çocuk Dostu Oyun Alanları uygulamasını diğer merkezlerimize de yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bu merkezler tüm Türkiye'ye yayılsın"

Banu Ülkü Tekdemir, "Kızım Esila Ada'yı Yamanlar'daki merkeze kayıt ettirdim. Ben çalışan bir anne değilim, 40 yaş annesiyim. Şu anda 44 yaşındayım ve kızıma verimli olamadığım bir rahatsızlığım var. MS hastası olduğum için bazen ataklar geçiriyorum ve çocuğumla ilgilenemediğim dönemler oluyor. Özel bütün merkezleri de araştırdım ve sonunda burayı buldum. Fiyatları duyunca çok şaşırdım. 'Acaba bakım yönü mü eksik yoksa yemekler mi kötü?' diye düşündüm ama baktım ki yemekler daha kaliteli, etkinlikler daha güzel. Başkanımız da güzel bir indirim yaptı. Çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti kolejlerin kreşlerinde alamayız. İsterim ki Başkanımız ve İZELMAN öncülük yapsın ve bu merkezler Türkiye'nin her yerinde açılsın" yorumunu yaptı.

"Buradaki imkanlar çok güzel"

Kızı Elif'i Yuvamız İzmir Yamanlar Çocuk Etkinlik Merkezi'ne kayıt ettiren Cemil Çabuk da "Bize böyle bir imkan sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ederim. Buradaki imkanlar çok güzel. Üç öğün yemeği var, etkinlikler sabahtan akşama kadar sürüyor. Çok iyi buluyoruz. Özel merkezleri de araştırdık. Yuvamız İzmir'in ücretleri, özel merkezlere göre çok daha iyi. Buraya aylık 5 bin lira veriyoruz. Özel merkezlerin fiyatı 15 bin lira ila 20 bin lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Burası çok büyük nimet"

Oğlu Demirkan'ı merkeze kayıt ettiren Funda Kandemir de böyle bir imkan sağladığı için Başkan Cemil Tugay'a teşekkür ederek, "Kurum çok temiz, çok güzel. Çalışanlar çok ilgili. Bu bölgede yaşayan kesim için bütçe çok önemli. Çocukların akranlarıyla bir arada olması gerekiyor. Herkes böyle merkezlerden faydalanamıyor. O yüzden hem çocuklar hem de veliler için burası çok büyük nimet. Ücretler, piyasaya göre çok iyi" dedi.

İzmir'in "yuva"ları artıyor

Uzman eğitimci kadrosu, ferah binaları, renkli sınıfları ve dopdolu içeriğiyle Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinde çocuklar güven ve huzurla mutlu zamanlar geçiriyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Aliağa, Ataşehir, Balçova Selçuk Yaşar, Beydağ, Bornova, İnönü, Evka-1, Buca, Dikili, Egekent, Evka-2, Evka-4, Gaziemir, Örnekköy, Görece, Güzelyalı, Kiraz ve Torbalı, Bayraklı ve Yamanlar olmak üzere 20 noktada bulunuyor.