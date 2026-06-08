Tugay: Atatürk'ün gölgesi her köşede olsun

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Yeniköy Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk heykelinin açılışına katıldı. Başkan Tugay, "Biz Ata'mızla gurur duyuyoruz. Onun bize armağan ettiği değerlerin kıymetinin farkındayız. İstiyoruz ki onun gölgesi bu ülkemizin her köşesinde, hepimizin üzerinde olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, pazar mesaisine Foça'da başladı. Yenibağarası'nda ilçenin 16 muhtarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, muhtarlarla ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüştü.

Başkan Tugay'ın bir sonraki durağı ise Foça Yeniköy oldu. Yeniköy Muhtarı Hasan Ercan ve mahalle sakinlerinin Atatürk heykeli talebi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin açılış töreni gerçekleştirildi.

Heykeltıraş Ahmet Uzun'un eseri olan 3,5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yapılan törenle açıldı.

Törende konuşan Başkan Tugay, "Böyle bir insanın heykelini dikmeyeceğiz de ne yapacağız?" diyerek, "Biz Ata'mızla gurur duyuyoruz. Onun bize armağan ettiği değerlerin kıymetinin farkındayız. İstiyoruz ki onun gölgesi bu ülkenin her köşesinde, hepimizin üzerinde olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini, vatan sevgisini, milletine duyduğu bağlılığı ve bu ülke için kurduğu hayalleri anlamak herkesin boynunun borcudur. Onun manevi mirasına sahip çıkmak ise kaçınılmaz bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

"GÜÇ VERİYOR"

Açılışın manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirten Başkan Tugay, "Bu güzel köyde bir kez daha bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Böylesine güzel bir kentte yaşamak, bu kadar değerli insanlarla hemşehri olmak ve bu tür buluşmalarda sıcaklığı, dostluğu ve dayanışmayı hissetmek, görevimizi yerine getirirken bize en büyük gücü veriyor. Bu manevi destek bizi ayakta tutuyor. Çalışmalarımızı kolaylaştıran bir siyasi ve idari ortam olmasa da sizlerle her buluşmamızdan güç alarak görevlerimize dönüyoruz" dedi.

"KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İzmir'in dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Tugay, "İmkanlarımız ne kadar kısıtlanmaya çalışılırsa çalışılsın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte kentimizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunları geçici değil, kalıcı biçimde çözmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Bunun yanında, talep edilen bölgelerde Atatürk heykelleri ve milli değerlerimizi yaşatan anıtları da kentimize kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"ATATÜRK HEYKELİNİN OLDUĞU YERDE YURTTAŞIN DEĞERİ HATIRLANIR"

Atatürk heykellerinin yalnızca birer anıt olmadığını ifade eden Başkan Tugay, "Atatürk heykelinin bulunduğu yerde her yurttaşın ne kadar kıymetli olduğu hatırlanır. Bu topraklarda bağımsız bir ülke kurmak için verilen mücadele ve o mücadeleyi veren insanlara duyduğumuz saygı yeniden hatırlanır. Bu semboller ortak değerlerimizi yaşatır ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olur. Atatürk'ün Türkiye'ye dair düşüncesinin hakim olduğu yerde insan haklarına, hukuka ve eşit yurttaşlığa verilen değer vardır. İnsanları tebaa olmaktan çıkarıp vatandaş olarak kabul eden ve haklarını teslim eden bir anlayış vardır" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERLERİNDEN BİRİ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün zor koşullar altında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyleyen Tugay, "Okuma yazma oranının son derece düşük olduğu, ekonominin büyük ölçüde yabancıların kontrolünde bulunduğu, kadınların temel haklardan mahrum bırakıldığı ve ülkenin işgal altında olduğu bir dönemde milletine olan inancı ve sevgisiyle öne çıkan bir lider vardı. Atatürk, egemenliğin millete ait olması gerektiğini savundu; eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda seferberlik başlattı. Türkiye tarihinin en büyük kalkınma hamlelerinden birine öncülük etti. En önemlisi de bu ülkenin hiçbir gücün karşısında boyun eğmesine izin vermedi. Hayatını kaybettiğinde yalnızca Türkiye değil, dünya da onu saygıyla andı. Bugün hala dünyanın en büyük liderlerinden biri olarak anılıyor" dedi.

"ÜLKENİN İYİ VE DOĞRULARI YENİLMEYECEK"

Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 88 yıl önce kaybettik. Ancak onun hayalini kurduğu ülke için çalışması gereken 88 milyon insan var. Bunu her gün hepimiz düşünmeliyiz. Şuna inanın; hepimiz bir gün gerçekten kapımızın önüne, sokağımıza, mahallemize, köyümüze, komşumuza, eşimize, dostumuza, bir o kadar da sahipsiz kalan insanlarımıza sahip çıktığımız zaman bu ülkede bir şeyleri değiştireceğiz. Eğer herhangi birimiz süper güçleri olan bir lideri bekliyorsak öyle bir insan gelmeyecek. Her birimiz önce doğruyu ve yanlışı ayırt edecek şekilde bilinç sahibi olduğumuzda, sonra da doğrunun yanında yer aldığımızda süper güç olacağız. O zaman kötü ve yanlış insanlara karşı bu ülkenin iyi ve doğru insanları yenilmeyecek. Atatürk hakkında söyleyeceğimiz o bütün muhteşem sözlerin hiçbirisi, bu ülke için emek harcamak kadar değerli değil. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünün anlamını düşünmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin, her bir ferdiyle en iyi düzeyde olmasını sağlamak için çalışmamız ve yaşamamız lazım."

Sizler onursunuz. Her biriniz şerefsiniz, hayatsınız, geçmiş ve geleceksiniz. Siz Türkiye'siniz. Bu güzel topraklarsınız. Bu toprakları vatan yapanlarsınız. Hiçbir zaman ne boyununuzu eğin ne onursuzluğu kabul edin ne de kimsenin sizi küçük görmesine izin verin. Derin sevgi ve saygıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü yad ediyorum. Ona şükranlarımı ifade ediyorum."

"IŞIĞINDA İLERLİYORUZ"

Törende konuşan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da "Dokusu bozulmayan ve koruma altında olan bu mahallemizde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Işığında ilerlediğimiz, ilkeleriyle ve devrimlerle yürüdüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu çok önemli heykelinin Yeniköy'de sizlerin vasıtasıyla hayat bulması çok kıymetli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız her derdimize anında cevap veriyor. Belediyecilik, meşakkatli bir iş ve ekonomik darboğaz olmasına rağmen bizlere her konuda destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONURLANDIRDINIZ"

Foça Yeniköy Mahalle Muhtarı Hasan Ercan ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünü söylediği o çadır Foça Yeniköy'dedir. Bir Yörük köyü olan köyümüze bu heykeli yaptırdığınız ve bugün bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

Açılışta, kostümleri Meslek Fabrikası tarafından dikilen Yenibağarası Köy Kadınları Folklor Ekibi gösteri yaptı. Açılışın ardından Başkan Tugay, köy sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirip ardından Yeniköy Yörük Evi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay, Yeniköylü klasik araba sahipleriyle de bir araya geldi.