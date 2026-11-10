İzmir Büyükşehir Meclisi\'nde Aliağa\'daki patlamada ölen işçiler anıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler anıldı, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil yönetiminde gerçekleştirildi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler anıldı.

"ACI BİR GÜN, ACI BİR DURUM"

Sevil, patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sevil, "Olay yaşandığı ilk andan itibaren İzmir'de bulunan tüm devlet kurumlarımızla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde, AFAD ve diğer tüm devlet kurumlarımız olay yerine intikal ettiler, gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Acı bir gün, acı bir durum. Gerekli bütün kurumlar teyakkuzda, sebebi ve sonuçlarıyla birlikte detaylı şekilde incelenecektir" dedi.

CHP Aliağa Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren ise patlamanın iş güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. MHP Aliağa Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar da vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, olayın takipçisi olunması gerektiğini belirtirken, AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, "Ocaklara ateş düştü. İş güvenliği önemli. İş kazalarının olabildiğince azaltılması, işçilerimizin ve çalışanların her alanda güvenli iş üretmeleri gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN VE GENÇ İZMİRİM KART'TA YENİ DÜZENLEME

Mecliste İzmirim Kart Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikler de gündeme geldi. Komisyonlara gönderilen önergenin kabul edilmesi halinde, indirimli Öğretmen İzmirim Kart'ın kapsamı genişletilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda çalışan ücretli öğretmenler, özel öğretim kurslarında çalışan öğretmenler ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenler de indirimli karttan yararlanabilecek. Genç İzmirim Kart'ta da düzenlemeye gidilerek 26 yaşından gün almış öğrenciler için "26 Yaş Üstü Öğrenci İzmirim Kartı" uygulaması başlatılacak. Örgün eğitim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, Genç İzmirim Kart tarifesi üzerinden toplu taşımadan yararlanabilecek. Önergenin, komisyon görüşmelerinin ardından meclisin bir sonraki oturumunda ele alınması bekleniyor.

İZMİR KÖRFEZİ İÇİN TUGAY'A PROTOKOL YETKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Körfez'in bilimsel veriler ışığında izlenmesi ve kirlilik kaynaklarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile iş birliği yapılması gündeme geldi. 2 Ocak 2027-30 Eylül 2029 tarihleri arasında 33 ay süreyle yürütülecek "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Etkilerinin İzlenmesi Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a protokol imzalama yetkisi verilmesi önerisi komisyonlara gönderildi.

BUCA ONAT TÜNELİ İLE OTOGAR ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLLARI PLANLANIYOR

Buca Onat Tüneli ile Otogar arasındaki ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşüldüğü mecliste, "Buca Onat Tüneli-Otogar Arası Bağlantı Yolları Uygulama Projesi" kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, oy birliğiyle kabul edildi.

İSA HATİPOĞLU'NUN ANISI YAŞATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, görevi başında hayatını kaybeden İzmir İtfaiyesi çalışanı İsa Hatipoğlu'nun adı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İZETAŞ AŞ, İZBETON, EGEŞEHİR ve ESHOT'un 2025 yılı Sayıştay denetim raporları hakkında meclise bilgi verildi. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2027 Mali Yılı Performans Programı, 2027-2029 Dönemi Mali Yılı Bütçe Tasarısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ve 2027 Mali Yılı ve İzleyen Yıllar Bütçesi'nin görüşülmesi acil kaydıyla bütçe komisyonuna sevk edildi.