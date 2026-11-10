İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Aliağa'daki patlamada ölen işçiler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Aliağa'daki patlamada ölen işçiler anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir Büyükşehir Meclisi\'nde Aliağa\'daki patlamada ölen işçiler anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir Büyükşehir Meclisi\'nde Aliağa\'daki patlamada ölen işçiler anıldı
Haber Videosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler anıldı. Yaralılara acil şifa dilendi, iş güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler anıldı, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil yönetiminde gerçekleştirildi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda, Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler anıldı.

"ACI BİR GÜN, ACI BİR DURUM"

Sevil, patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sevil, "Olay yaşandığı ilk andan itibaren İzmir'de bulunan tüm devlet kurumlarımızla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde, AFAD ve diğer tüm devlet kurumlarımız olay yerine intikal ettiler, gerekli tüm çalışmaları yaptılar. Acı bir gün, acı bir durum. Gerekli bütün kurumlar teyakkuzda, sebebi ve sonuçlarıyla birlikte detaylı şekilde incelenecektir" dedi.

CHP Aliağa Meclis Üyesi Savaş Dağdeviren ise patlamanın iş güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. MHP Aliağa Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar da vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, olayın takipçisi olunması gerektiğini belirtirken, AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, "Ocaklara ateş düştü. İş güvenliği önemli. İş kazalarının olabildiğince azaltılması, işçilerimizin ve çalışanların her alanda güvenli iş üretmeleri gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN VE GENÇ İZMİRİM KART'TA YENİ DÜZENLEME

Mecliste İzmirim Kart Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikler de gündeme geldi. Komisyonlara gönderilen önergenin kabul edilmesi halinde, indirimli Öğretmen İzmirim Kart'ın kapsamı genişletilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda çalışan ücretli öğretmenler, özel öğretim kurslarında çalışan öğretmenler ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenler de indirimli karttan yararlanabilecek. Genç İzmirim Kart'ta da düzenlemeye gidilerek 26 yaşından gün almış öğrenciler için "26 Yaş Üstü Öğrenci İzmirim Kartı" uygulaması başlatılacak. Örgün eğitim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, Genç İzmirim Kart tarifesi üzerinden toplu taşımadan yararlanabilecek. Önergenin, komisyon görüşmelerinin ardından meclisin bir sonraki oturumunda ele alınması bekleniyor.

İZMİR KÖRFEZİ İÇİN TUGAY'A PROTOKOL YETKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Körfez'in bilimsel veriler ışığında izlenmesi ve kirlilik kaynaklarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile iş birliği yapılması gündeme geldi. 2 Ocak 2027-30 Eylül 2029 tarihleri arasında 33 ay süreyle yürütülecek "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve Atık Su Arıtma Tesislerinin Etkilerinin İzlenmesi Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a protokol imzalama yetkisi verilmesi önerisi komisyonlara gönderildi.

BUCA ONAT TÜNELİ İLE OTOGAR ARASINDAKİ BAĞLANTI YOLLARI PLANLANIYOR

Buca Onat Tüneli ile Otogar arasındaki ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşüldüğü mecliste, "Buca Onat Tüneli-Otogar Arası Bağlantı Yolları Uygulama Projesi" kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, oy birliğiyle kabul edildi.

İSA HATİPOĞLU'NUN ANISI YAŞATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, görevi başında hayatını kaybeden İzmir İtfaiyesi çalışanı İsa Hatipoğlu'nun adı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'na verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ, İZETAŞ AŞ, İZBETON, EGEŞEHİR ve ESHOT'un 2025 yılı Sayıştay denetim raporları hakkında meclise bilgi verildi. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2027 Mali Yılı Performans Programı, 2027-2029 Dönemi Mali Yılı Bütçe Tasarısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Performans Programı ve 2027 Mali Yılı ve İzleyen Yıllar Bütçesi'nin görüşülmesi acil kaydıyla bütçe komisyonuna sevk edildi.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimDemir Çelikİş KazasıPolitikaUlaşımGüncelAliağaİzmirÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:12:34. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Aliağa'daki patlamada ölen işçiler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android