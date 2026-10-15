İzmir Çeşme'de tabancayla vurulan kadın öldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı

İzmir Çeşme'de tabancayla vurulan kadın öldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Çeşme'de Alaçatı Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir kadın tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı; kaçan 2 şüpheli Urla'da suç aleti tabancayla yakalanıp gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'nde Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Pınar Güneş tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M. Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?