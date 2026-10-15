İzmir Çeşme'de tabancayla vurulan kadın öldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'nde Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Pınar Güneş tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M. Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.