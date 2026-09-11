İzmir Çiğli'de Koçtaş Kavşağı'na 3 şerit ve bisiklet şeridi eklenecek - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de Koçtaş Kavşağı'na 3 şerit ve bisiklet şeridi eklenecek

İzmir Çiğli\'de Koçtaş Kavşağı\'na 3 şerit ve bisiklet şeridi eklenecek
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, UAP 2040 kapsamında Çiğli Ataşehir Mahallesi'ndeki Koçtaş Kavşağı ve çevresi için ulaşım düzenleme projesi hazırladı. Projeyle Caher Dudayev Bulvarı'ndaki köprü genişletilerek yola 3 şerit ve bir bisiklet şeridi eklenmesi, Mavişehir girişindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik akışını rahatlatmak ve ulaşımda yaşanan tıkanıklıkları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. "İzmir Ulaşım Ana Planı – UAP 2040" kapsamında yapılan ulaşım etütleri ve trafik analizleri doğrultusunda Çiğli Ataşehir Mahallesi'ndeki Koçtaş Kavşağı ve çevresi için ulaşım düzenleme projesi hazırlandı. Proje kapsamında mevcut yola 3 şerit ve bir bisiklet şeridi eklenmesi planlanırken, çevre yolundan Mavişehir yönündeki trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. "İzmir Ulaşım Ana Planı – UAP 2040" kapsamında yapılan ulaşım etütleri ve trafik analizleri doğrultusunda, Çiğli Ataşehir Mahallesi'ndeki Koçtaş Kavşağı ve çevresindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik ulaşım düzenlemeleri planlandı. Bölgede trafik yoğunluğu, gecikmeler, kapasite yetersizlikleri ve trafik güvenliğine ilişkin sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirildi.

ŞERİT VE SİNYALİZASYON DÜZENLEMELERİ YAPILDI

İlk etapta Koçtaş Kavşağı ve bağlantılı yol kollarında trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla şerit ve sinyalizasyon düzenlemeleri yapıldı. Düzenlemelerle kavşak kapasitesinin daha etkin kullanılması, araç hareketlerinin düzenlenmesi, bekleme ve gecikme sürelerinin azaltılması ve trafik akışının daha akıcı hale getirilmesi sağlandı.

YOLA İLAVE 3 ŞERİT VE BİR BİSİKLET ŞERİDİ KAZANDIRILACAK

İkinci etapta ise Çevre Yolu'ndan Mavişehir'e girişte yoğunluğun yaşandığı Caher Dudayev Bulvarı'nın Küçükçiğli Deresi ile kesiştiği noktadaki köprünün genişletilmesi planlanıyor. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki proje güzergahında mevcut 3 şeritli yola yeni 3 şerit ve bir bisiklet şeridi eklenecek. Yeni köprü 22 metre açıklığında inşa edilecek. Proje kapsamında Caher Dudayev Bulvarı'ndan 8294/1 Sokak'a dönüş kapatılarak dönüşler Flamingo Caddesi'ne verilecek. Sürücüler, 3 şeritli olarak düzenlenecek yolu kullanarak karşı Flamingo Caddesi yönüne geçebilecek.

HEDEF MAVİŞEHİR GİRİŞİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

Projenin hayata geçirilmesiyle çevre yolundan Mavişehir'e giriş güzergahındaki trafik yoğunluğunun azaltılması, mevcut yola eklenecek şeritlerle araç trafiğinin daha akıcı hale getirilmesi ve yola katılım ile ayrılma noktalarındaki sıkışıklığın önlenmesi hedefleniyor. Bisiklet şeridiyle de bölgeye alternatif ve güvenli bir ulaşım seçeneği kazandırılacak. Projeyle Mavişehir girişindeki trafik sorununun çözümüne önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Çiğli'de Koçtaş Kavşağı'na 3 şerit ve bisiklet şeridi eklenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Çiğli'de Koçtaş Kavşağı'na 3 şerit ve bisiklet şeridi eklenecek - Son Dakika
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