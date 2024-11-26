İzmir Çocuk Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İzmir Çocuk Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İzmir Çocuk Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İzmir Çocuk Meclisi, ilk toplantısında çocukların kente dair taleplerini ve fikirlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine sundu. Toplantıda çocuk hakları ve eğitim hakkı gibi konular ele alındı.

26.11.2024 10:24  Güncelleme: 10:28
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(İZMİR)- İzmir Çocuk Meclisi ilk toplantısını yaptı. Toplantının "Söz Çocukların" bölümünde çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve belediye yöneticilerine kente dair talep ve fikirlerini sundu.

İzmir Çocuk Meclisi'nin açılış toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. İzmir Çocuk Meclisi üyeleri Derin Taş ve Yağız Cemal Demir'in konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay toplantının açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Okyay, "İyi ki buradasınız. Kentimizi Çocuk Dostu Kent yapma yolculuğumuzda sizlerin görevleri çok önemli. Sizler kentimizin her noktasının dedektifi olacaksınız. Çirkinlikleri değiştirebilmek, güzellikleri de geliştirebilmek için sizlerden kentimize bakmanızı istiyorum. Değişmesini istediğiniz her şeyi bize iletin. Sizler gibi kentini geliştiren, geleceğine sahip çıkan çocuklara ihtiyacımız var. Bizim tüm arkadaşlarımızla görevimiz sizlere böyle bir ortam yaratmak, çünkü bunlar sizin varoluşsal hakkınız, çocuk olarak en doğal hakkınız" diyerek seslendi.

"Çevremi bilinçlendirmeye çalışıyorum"

İzmir Çocuk Meclisi üyesi Yağız Cemal Demir de "İzmir Çocuk Meclisi bizim için katılımın, görüşlerimizi özgürce ifade edebilmenin en güzel örneğidir. Çocuk Meclisi bana öncelikle sorumluluklarımı yerine getirmemi öğretti. Çevremdeki problemlere çözüm üretmeyi düşünür oldum. Herhangi bir haksızlığa karşı çocuk haklarını hatırlayarak çevremi de bilinçlendirmeye çalışıyorum. Haklarım olduğunu, seçim yapabildiğimi, meclis çalışmalarımızın da bu haklarımızla ilgili olduğunu öğrendim" ifadelerin kullandı.

Başkan Tugay'a teşekkür

İzmir Çocuk Meclisi üyesi Derin Taş ise "Çocuk Hakları sadece birer kelime değil her çocuğun hayatında somut bir şekilde var olması gereken değerlerdir. Eğitim hakkı, çocukların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Ancak dünya genelinde hala birçok çocuk eğitim imkanlarından mahrum kalmaktadır. Eğitim göremeyen çocukların yarısından fazlası kız çocuklarıdır. Çocukların sesini ve haklarını savunabilmesi için fırsatlar yaratmalıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çocuk Meclisi ile fikirlerimizi ifade ederek bize ortam sağladığı ve İzmir'i 'Çocuk Dostu Kent' yapma yolculuğuna bizleri dahil ettiği için tüm arkadaşlarım adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocuklar fikirlerini iletti

Konuşmaların ardından toplantının "Söz Çocukların" bölümünde çocuklar, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve belediye yöneticilerine kente dair talep ve fikirlerini doğrudan ifade etti. Prof. Dr. Okyay, meclis salonunun dışında çocuklarını heyecanla bekleyen aileleri de içeri davet ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Çocuk Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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