İzmir, Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkuyla Kutlama Yapacak - Son Dakika
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İzmir, Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkuyla Kutlama Yapacak

İzmir, Cumhuriyet Bayramı\'nda Coşkuyla Kutlama Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Eğlenceli geçit törenleri, fener alayı, Türk Yıldızları'nın hava gösterisi ve çoksesli korolar konseri gibi etkinliklerle İzmirliler bayram coşkusunu paylaşacak.

28.10.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlayacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılında, 7'den 70'e İzmirli yurttaşlar 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak kortej oluşturacak. Konak'tan Cumhuriyet Meydanı'na devam edecek fener alayında bu yıl ilk kez İzmir'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Coşkulu Cumhuriyet kutlamalarına İzmirli yurttaşların da büyük bir katılımla eşlik etmesi hedefleniyor.

İzmirliler meydanda buluşuyor

Cumhuriyet coşkusu, saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama ve geçit töreni ile başlayacak. 7'den 70'e İzmirlilerin bir araya geleceği törende Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü halk oyunları ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ve ritim ekiplerinin gösterileri olacak. Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verileceği program, resmi geçit töreni ile son bulacak.

Bando ekibi İzmir Metrosu'nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama etkinlikleri kapsamında ise 13.00-15.00 saatleri arasında İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında Bando Mozaik marşlar çalarak yolculara Türk bayrakları dağıtacak.

Türk Yıldızları'ndan hava gösterisi

Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Yıldızları da İzmir'de olacak. İzmirlilerin Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkaracak gösteride, Türk Yıldızları semaya yükselecek. İzmirliler, nefes kesecek gösteriyi 17.30-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.

350 metrelik dev Türk bayrağıyla fener alayı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı da var. İzmirliler saat 19.45'te Konak Saat Kulesi önünde toplanarak Karşıyaka Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyecek. Kortej, Konak Pier AVM'nin önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek. Burada İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun da katılacağı dev yürüyüş 1. Kordon'a doğru devam edecek. Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. Saat 20.30'da da Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi var. Fener alayı buradan Gündoğdu Meydanı'na ilerleyecek.

Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri

Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ise 18.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da düzenlenecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) SmyrnAcapella, TPKD Selluka Kadınlar Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu ve İzmir Barosu Çoksesli Korosu'nun yer alacağı konserin koro şefi Halil İbrahim Aydın olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir, Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkuyla Kutlama Yapacak - Son Dakika

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