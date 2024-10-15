İzmir'de 110 Milyon Euro'luk Altyapı Projesi Tanıtıldı

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(İZMİR)- İzmir'de Dünya Bankası'ndan gelecek 110 milyon Euro finansman ile yapılacak "Konak ilçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi" vatandaşlara tanıtıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "İzmir, İZSU Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlar sayesinde altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir kent olarak öne çıkacak. Bu alanda hazırladığımız projeleri uluslararası iş birlikleri ile hayata geçireceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirilecek tarihi alt yapı yatırımlarından "Konak ilçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi" vatandaşlar ve muhtarlara tanıtıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Çağatay Güç, Zeki Yıldırım, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU Genel Müdür Yardımcıları, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum örgütü ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda vatandaşlara inşaat aşamasının çevresel ve sosyal etkileri aktarıldı.

110 milyon Euro'luk tarihi yatırım

Toplantıda Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi hakkında vatandaşı bilgilendiren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Dünya Bankası'ndan gelecek 110 milyon Euro ile yapılması planlanan yağmursuyu ve kanalizasyon altyapısına yönelik yatırımımız ile birlikte İzmir, altyapısı güçlü ve afetlere dirençli bir kent olarak öne çıkacak. Bu alanda hazırladığımız projeleri uluslararası iş birlikleri ile hayata geçireceğiz. Projenin uygulanacağı bölge birçok yeni yapının ve çok katlı yapıların olduğu bir yer. Mevcut birleşik alt yapı sistemi yağmur suyu taşkını gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden öncelikli bölgelerimiz bu mahalleler oldu. Bu projemizin LOT 1 etabı. Konak ve Karabağlar'ı kapsayan LOT2 etabı için ise gelecek günlerde ihaleye çıkacağız. Alt proje kapsamında, Konak ilçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı mahalleleri ve Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde atıksu hatları yenilenecek ve yağmur suyu toplama hatları inşa edilecek. Ayrıca, Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü, yağmur suyu ve atıksu toplama sistemini ayrı sistem olarak işletecek şekilde yenilenecek. İnşaat çalışmalarının 18 ay sürmesi ve 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacak. İşletme ömrü ise 30 yıl olacak. Çevresel ve sosyal etkiyi en aza indirmek için mahalle sakinleriyle bir araya gelmek istedik. Bu projeyi daha efektif hale getirebiliyor. Şeffaf yönetimle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Süreç boyunca bizleri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve Dünya Bankası yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

ENVESU Proje Koordinatörü Öner Akten ise projenin olası çevresel ve sosyal etkilerinin detaylarını vatandaşlarla paylaştı.

TEFWER projesi kapsamında hayata geçiriliyor

Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İZSU tarafından taşkınların önüne geçmek için 110 milyon Euroluk yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Alt proje kapsamında, Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı mahalleleri ve Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi'nde atıksu hatları yenilenecek ve yağmur suyu toplama hatları inşa edilecek. Ayrıca, Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü, yağmur suyu ve atıksu toplama sistemini ayrı sistem olarak işletecek şekilde yenilenecek. 18 ay sürecek çalışmalar 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

Çalışmalar kapsamındaki etaplar:

LOT – 1: Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi

LOT – 2: Konak İlçesi Ege Mahallesi (Alsancak Liman Bölgesi) Yağmur Suyu Şebekesi ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi

LOT – 3: Konak ve Karabağlar İlçeleri Atıksu ve Yağmur Suyu.