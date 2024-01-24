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İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, annesi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, annesi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı. Zanlı kaçtı, anne-kız yardım istemek için sokağa çıktı. Kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı. Şüpheli Suriye uyruklu L.M. gözaltına alındı.

İzmir\'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, annesi yaralandı
24.01.2024 - 20:27,
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemelerde olayın şüphelisinin Suriye uyruklu L.M. (30) olduğunu belirledi.

L.M. Buca ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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