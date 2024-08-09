İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın, aralarında kan davası bulunduğu belirtilen husumetlilerince öldürüldüğü tespit edildi.
70 yaşındaki Ceyran'ın 2008 yılında Torbalı ilçesinde kaybolmasıyla ilgili dosyayı yeniden açan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 yıldan fazla süre teknik ve saha çalışması yaptı. Elde edilen bilgiler üzerine Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B'yi (46) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, E.B. ve M.A.B. tutuklandı. S.B ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, ifadeler doğrultusunda cesedi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ramazan Ceyran'ın oğlunun 2008 yılında Adana'da Özdemir B'yi öldürdüğü, Özdemir B'nin ölümü üzerine annesinin de kalp krizi geçirerek vefat ettiği, bunun üzerine aileler arasında husumet oluştuğu öğrenildi. Ceyran ve ailesinin bir süre sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinden kızının yaşadığı Torbalı ilçesine taşındığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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