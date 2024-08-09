Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı

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Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olan Ramazan Ceyran'ın, kan davası nedeniyle öldürüldüğü tespit edildi. Polis operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

09.08.2024 17:09  Güncelleme: 18:32
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın, aralarında kan davası bulunduğu belirtilen husumetlilerince öldürüldüğü tespit edildi.

70 yaşındaki Ceyran'ın 2008 yılında Torbalı ilçesinde kaybolmasıyla ilgili dosyayı yeniden açan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 yıldan fazla süre teknik ve saha çalışması yaptı. Elde edilen bilgiler üzerine Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B'yi (46) gözaltına aldı.

2008 yılından beri aranıyordu! Sır perdesi aralanınca kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı

ŞÜPHELİLER CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, E.B. ve M.A.B. tutuklandı. S.B ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, ifadeler doğrultusunda cesedi arama çalışmalarını sürdürüyor.

HUSUMET SONRASI TAKİP ETMİŞLER

Ramazan Ceyran'ın oğlunun 2008 yılında Adana'da Özdemir B'yi öldürdüğü, Özdemir B'nin ölümü üzerine annesinin de kalp krizi geçirerek vefat ettiği, bunun üzerine aileler arasında husumet oluştuğu öğrenildi. Ceyran ve ailesinin bir süre sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinden kızının yaşadığı Torbalı ilçesine taşındığı ortaya çıktı.

Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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