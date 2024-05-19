İzmir\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL/KERİM UĞUR

(İZMİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar resmi törenlerle devam etti.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, sabah saatlerinde Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici çelenk koydu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra düzenlenen törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, il protokolü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrakları öğrenciler tarafından göndere çekildi. Çeşitli halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Mustafa Eskici, şunları söyledi:

"Büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı Kurtuluş mücadelesinin 105'inci yıl dönümünde, milletimizin o gün taşıdığı coşku ve heyecanla sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli genç kardeşlerim, tarih hem bir ibret vesikasıdır hem de bir kuvvettir, güçtür. Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar. Gelecek tasavvurlarını buna göre şekillendirirler. 'Biz neydik' sorusunun cevabı aynı zamanda 'biz neyiz' ve 'ne olabiliriz' sorusunun cevabına ışık tutar. Bunu bu şekilde değerlendirmeye mecburuz. Çünkü insan tarihinde sadece geçmişini, yani ne olduğunu değil aynı zamanda istikbalini de geleceğini de arar. Dolayısıyla bir milletin kendi gücünün benliğinin farkına varması yani özgürleşmesi ancak tarihinin farkına varmasıyla mümkündür. Unutmayın nereden geldiklerini bilmeyenler nereye gideceklerini bilemezler. Kendi tarihine yabancılaşanlar rüzgarın önündeki bir yaprak misali savrulmaktan kurtulamazlar."

"19 Mayıs tarihi bizim için milletimiz için çok önemli, çok müstesna bir tarihtir" diyen Eskici, şunları kaydetti:

"Bu tarih düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen ruhun adeta gelecek hesabının yapıldığı bir istikbal, ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız, Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. 19 Mayıs 1919 günü milletimiz esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Bugün daha sonra 'ya istiklal ya ölüm' nidalarıyla vücut bulan bu milletin varlık, yokluk mücadelesinin başladığı gündür. Sevgili gençler, şunu asla unutmayın; 19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin zorluklara hep beraber karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin çelik çekirdeğini oluşturan ruh işte budur. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl 7'den 70'e bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok iyi anlayabiliyoruz. 105 yıl sonra bugün bir kez daha diyoruz ki, bu millet sadece rükuda eğilir, sadece secdede diz çöker, başka hiçbir yerde değil. Gençler, bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz. Geçmişten aldığımız bu zenginlik insanlık mirasını geleceğe taşıma mensubiyetini omuzlarımızda hissediyor, gençlerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde çalışıyoruz. Bu yolda Türkiye'nin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatanın uğruna feda etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle yad eder, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutlarım."