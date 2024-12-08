İzmir\'de 197 Kaçak Göçmen Yakalandı, 32\'si Kurtarıldı

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İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçesinde 83'ü çocuk 197 kaçak göçmen yakalandı, Menderes ilçesi açıklarında ise 16'sı çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 20.30 ve 17.30 sıralarında, Çeşme ilçesinde, kara üzerinde kaçak göçmenler tespit etti. Tespit edilen bölgeye giden Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, bir kısmı minibüste 21'i çocuk 45 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 09.00'da ise ilçe açıklarında durdurulan lastik botta, 24'ü çocuk 51 kaçak göçmen yakalandı.

Saat 01.00'de Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, bottaki 27'si çocuk 45 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 03.00 sıralarında, bu defa ilçede kara üzerinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi, 8'i çocuk 12 kaçak göçmeni yakaladı.

Saat 09.00 sıralarında ise Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 3'ü çocuk 44 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 07.30 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisinde bulunan toplam 16'sı çocuk 32 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, can sallarında bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.