İzmir'de 2 çocuk babası otomobilinde öldürüldü, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 2 çocuk babası otomobilinde öldürüldü, 5 şüpheli yakalandı

İzmir\'de 2 çocuk babası otomobilinde öldürüldü, 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 çocuk babası Gerçek Atçı'nın otomobilinde öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalanırken, saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin plakaları sökülmüş hafif ticari araçla Atçı'yı takip ettikleri ve saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

03.06.2024 14:09
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İZMİR'in Konak ilçesinde 2 çocuk babası Gerçek Atçı'nın (43) otomobilinde öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalanırken, silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin plakaları sökülmüş hafif ticari araçla Atçı'yı 3 saat boyunca takip edip, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Olay, 31 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta meydana geldi. Gerçek Atçı, 45 VS 45 plakalı otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası Atçı, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Polis, plakaları sökülmüş hafif ticari aracın 3 saat boyunca Atçı'nın otomobilini takip ettiğini ve içerisinde 5 kişinin bulunduğunu belirledi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Mobese görüntülerinden yola çıkan polis, şüphelilerin A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K. (26) olduğunu belirledi. Şüpheliler, sabah saatlerinde Çiğli ilçesinde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı. Evdeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Polisteki ilk ifadelerinde, uzaktan akrabaları olduğunu belirtikleri Atçı'yı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan silahlı saldırıya ilişkin görüntülerde, Atçı'nın otomobili ile durduğu sırada, hafif ticari araçtan inen 3 kişinin ateş ettiği, ardından aynı araçla kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: DHA

Konak, Çocuk, İzmir, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 çocuk babası otomobilinde öldürüldü, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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