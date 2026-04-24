İzmir'de 23 Nisan Coşkusu

(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklerle gün boyu kutlandı. Çocuklara yönelik atölyeler, sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerle renklendirilen program, akşam saatlerinde, sevilen şarkıcı Gökçe'nin konseriyle sona erdi.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta düzenlediği etkinlikler, gün boyunca çocuklar ve ailelerden büyük ilgi gördü. Kutlamaların son programında sahne alan pop müziğin sevilen ve renkli ismi Gökçe, özellikle çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sanatçı, konsere, sevilen şarkısı "Tuttu Fırlattı Kalbimi" ile başladı; alanı dolduran binlerce kişi şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Gökçe, "Napardım Bilmem" gibi hit parçalarının yanı sıra hareketli repertuvarıyla dinleyicilere yüksek tempolu bir konser yaşattı. Her yaştan müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konser, "Parla" ile sona erdi.

Başkan Tugay da çocuklarla oyun oynadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan program, renkli görüntülere sahne oldu. Kültürpark etkinlik alanında kurulan "İkinci El Pazarı" çocukların ilgisini çekerken, ana sahnede gün boyunca ritim grupları, tiyatro oyunları, kukla ve jonglör gösterileri ile çocuk korosu sahne aldı. Etkinlikler boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken aileler de bu neşeye ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da çocuklarla bir araya gelerek onlarla oyunlar oynadı, İkinci El Pazarı'nı gezerek alışveriş yaptı.

Çocuklar için eğlence ve deneyim dolu anlar

Alan genelinde kurulan planetaryum deneyimi, karnaval oyunları, parkur alanları ve çeşitli oyun grupları çocuklara farklı deneyimler sunarken, aile etkinlik alanında ebeveynler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Gezici Kütüphane, spor deneyim alanı ve uygulama noktaları da gün boyunca yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanında oluşturulan çadır bölümünde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 25'ten fazla atölye düzenlendi. Çocuk hakları, sanat, bilim ve doğa temalı atölyelerde çocuklar aktif olarak üretim süreçlerine katıldı. Kültürpark'da devam eden 7. İzmir Kitap Fuarı da kutlamalara katılan çocuklar ve ailelerin duraklarından biri oldu. Gün boyu süren etkinlikler, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz anlara sahne oldu.