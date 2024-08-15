İzmir\'de 35 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

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İZMİR'de, 'Hırsızlık' suçundan hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, dün denetim yaptı. Denetimde kimlik sorgusu yapılan A.K.'nin 'Hırsızlık' suçundan 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.