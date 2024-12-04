İzmir\'de 5 kişinin öldüğü patlamada, 3 kişiye 15\'er yıla kadar hapis istemi

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İZMİR'de şırdan satışı yapılan lokantadaki patlama sonucu 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede olayda ihmalleri bulunduğu belirtilen tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu Osman İ. ile tutuklu sanıklar işletme sahibi Gülden Kul ve tüpü değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran'da saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri zarar gördü. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri de bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede semt pazarı kurulduğu için etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs'ta belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi. Patlamada ölenler, memleketlerinde toprağa verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU, SAVCILIK DOSYASINA GİRDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi. İş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, elektrik mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından rapor hazırlandı. LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patlamaya neden olduğu, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma neden olduğu raporda yer aldı.

Raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü" ifadesi yer aldı.

TÜP TAKABİLME EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR BELGESİ YOK

Tutuklu Mustafa Koç'un tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığına da değinilerek, "Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında, gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle tüpü değiştiren Mustafa Koç'un olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İŞ YERİ HAVASIZ BIRAKILMIŞ

Ayrıca LPG'nin havadan ağır olması nedeniyle yere çöktüğüne yer verildi. Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. İş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığına da yer verildi. Bunun sonucu, patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, iş yeri sahibi Gülden Kul'un yapması gereken 'Özen yükümlülüğünü yerine getirmediğinden' olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi de raporda yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. İddianamede tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu O.İ.'nin, bayilere tüp temininde gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı, yalnızca WhatsApp üzerinden bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. İddianamede lokanta işletmecisi Gülden Kul'un ruhsatsız olarak sanayi tipi tüp kullanıp, iş yerinde güvenlik önlemleri (havalandırma, alarm sistemi ve uygun elektrik tesisatı) almadığına dikkat çekildi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Koç'un ise LPG işletme yetkisi bulunmamasına rağmen sanayi tipi tüpü lokantaya bağladığı ve bağlantıların güvenliğini kontrol etmediği de iddianamede yer aldı. İddianameyi hazırlayan savcı, 3 sanığın ihmalleri sonucunda olayın meydana geldiğine kanaat getirdi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı; Gülden Kul, Mustafa Koç ve tutuksuz sanık Osman İ. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.