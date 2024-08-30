Seferihisar'da 5 köpek ve 6 kedi zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
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Seferihisar'da 5 köpek ve 6 kedi zehirlenerek öldürüldü

Seferihisar\'da 5 köpek ve 6 kedi zehirlenerek öldürüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 5 köpek ve 6 kedi zehirlenerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ANDA Arama Kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) ekipleri, bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.

30.08.2024 13:03
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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, 5 köpek ve 6 kedi zehirlenerek öldürüldü. 2 köpek tedaviye alınırken; ANDA Arama Kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK-TİM) ekipleri, bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.

Sığacık Mahallesi 139/3 Sokak civarında dün saat 17.00 sıralarında vatandaşlar, acı çeken ve ölen hayvanları olduğunu görüp, yetkililere durumu bildirdi. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi barınak ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Ekipler, 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ederken, 2 köpek ise tedaviye aldı. ANDA Arama Kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği ekipleri de bölgeye geldi. Saat 23.30 itibarıyla alan taramasına başlayan ekipler, bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada zehirlenmelerin tüm yönleriyle araştırıldığı ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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