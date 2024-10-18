İzmir'de 83. Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi Başladı - Son Dakika
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İzmir'de 83. Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 83'üncü Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi, sürdürülebilir turizm konularını tartışmak üzere 35 ülkeden 350 turizm profesyonelini bir araya getirdi. Kongre, 21 Ekim'de sona erecek.

18.10.2024 11:50  Güncelleme: 12:56
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(İZMİR) - 83'üncü Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Sürdürülebilir turizmin tartışıldığı kongrede 35 ülkeden 350 turizm profesyoneli bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 83'üncü Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) Uluslararası Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye dünyanın pek çok ülkesinden yüzlerce temsilci katıldı. Kongre, 21 Ekim'de sona erecek. Program kapsamında katılımcılar, İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, çeşitli panellere katılacak.

"İzmir turizme dört mevsim uygun bir kent"

Kongrede İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Meclis Üyesi, Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı söz aldı. Kuralı, "İzmir, dört mevsim turizm için uygun bir lokasyonda bulunuyor. Tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı bir şehirdeyiz. Unesco Tarihi Mirası'nda yer alan antik kentlere ev sahipliği yapıyoruz. 12 ay boyunca sektördeki paydaşlarla uyumla çalışmaya devam edeceğiz. Turizm bilgi ofisleriyle her sene daha fazla turist çekiyoruz. Turizm için sürdürülebilir gelişmeler önemli ve biz de paydaşlarımızla bu yönde adımlar atıyoruz. Umarız ki İzmir'den diğer şehirlere direkt uçuşlar da artar" dedi.

35 ülkeden 350 turizm profesyoneli katıldı

Oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, hava yolları şirketleri gibi seyahat ve turizmin tüm kollarını bir araya getiren kongrede 35 ülkeden 350 turizmci bir araya geldi.

SKAL İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney, kongreye katılımın yüksek olmasının ve böyle bir etkinliğin İzmir'de düzenlenmesine yönelik memnuniyetini şu ifadelerle aktardı: "İzmir tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en değerli şehirlerin birisi. Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kent. Homeros tarafından "gökyüzü altındaki en güzel şehir" olarak tanımlanmıştır. Bugün bu şehir farklı kültürleri, inançları bir araya getirmede önemli bir rol oynuyor. Dünyanın dört bir yanından, 35 ülkeden katılımcının, bu kentte bir araya gelmesinden çok mutluyuz".

SKAL Türkiye Başkanı Orhon Atameriç de kongrenin İzmir'de düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "İzmir, çok kültürlü uzun tarihi olan bir şehir ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'nin ilk uluslararası fuarı İzmir'deydi. Ayrıca bir liman kentidir. Türkiye'de düzenlenen dördüncü kongremizi yapıyoruz ve ilk defa İzmir'deyiz" ifadelerini kullandı.

"SKAL'a duyulan ihtiyaç artıyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker de kongrede yaptığı konuşmada, "SKAL turizmin bütün paydaşlarının yer aldığı bir oluşumdur. Bu yüzden çok saygı duyulan bir konumda. Turizm Türkiye'de arttıkça SKAL'a duyulan ihtiyaç da artıyor" dedi.

SKAL Dünya Başkanı Annette Cardenas ise, "Türkiye ve İzmir hakkında çok şey söylendi. Ben de bütün kalbimle konuşmak istiyorum. Bu organizasyonun en güzel özelliği bugün buradaki deneyimi birlikte paylaşıyor olmamızdır. Çok harika bir ortam. Bizim burada yapmamız gereken şey; birbirimize sarılmaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 83. Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi Başladı - Son Dakika

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