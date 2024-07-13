İzmir\'de 88 kaçak göçmen yakalandı, 15 kaçak göçmen kurtarıldı

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İZMİR'in Urla ve Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde bulunan toplam 88 kaçak göçmen yakalandı, Menderes ilçesi açıklarında ise 15 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 05.15'te Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Tespit edilen bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 19'u çocuk 33 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, Alaçatı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan ortak operasyonda olay ile bağlantılı olan 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Aynı gün saat 06.35'te Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 19'u çocuk 55 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün, saat 13.40'ta Menderes ilçesi açıklarında ise, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 8'i çocuk 15 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.