İzmir'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ile 10 Bin Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika
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İzmir'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ile 10 Bin Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede ağız ve diş sağlığı eğitimleri ve ön bakım hizmetleri sunarak bu yıl 10 bin kişiye ulaşmayı amaçlıyor. Eğitim sırasında sağlık sorunları da tespit edilerek ilgili kurumlara yönlendirme yapılıyor.

17.03.2025 10:53  Güncelleme: 12:30
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(İZMİR) - Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında İzmir'in 30 ilçesinde ağız ve diş sağlığı eğitimleri veren ve ön bakım çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi uzmanları, sağlık sorunu tespit edilenleri ise ilgili kurumlara yönlendiriyor. Hem çocuk hem de yetişkinlerin faydalandığı hizmetle bu yıl 10 bin kişiye ulaşılmasını hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağız ve diş sağlığı alanında koruyucu sağlık hizmetini kentin geneline yayıyor. Muhtarlık, okul ve sivil toplum kuruluşu gibi kurumlardan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletilen yazılı talep veya 153 Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan başvuru doğrultusunda 30 ilçede ağız ve diş sağlığı eğitimleri veriyor. Bu kapsamda eğitime katıldıktan sonra isteyen vatandaşa ön bakım hizmeti de sağlanıyor. Sağlık sorununun fark edilmesi durumunda vatandaşa tedavi konusunda yönlendirme yapılıyor. Eğitimlerin bitiminde diş macunu ve fırçası da hediye ediliyor. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik yapılan ağız ve diş sağlığı eğitimi ile ön bakı hizmetinin bu yıl 10 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

"Farkındalık oluşturuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü'nde görevli diş hekimi Koray Engin, yapılan çalışma hakkında şunları söyledi:

"30 ilçede ve merkezde ağız ve diş sağlığı eğitimiyle isteyen vatandaşlarımızın ön bakılarını yapıyoruz. Amacımız, koruyucu diş hekimliği hizmetlerini yaygınlaştırmak ve eğitimlerle farkındalık yaratmak. Ağız ve diş bakılarında tespit ettiğimiz sistemik rahatsızlıkları hastalarımıza söylüyoruz. Çürük neden olur, çocuklarda çapraşık dişler neden olur, nasıl tedavi ettirilebilir, diş fırçalama teknikleri nelerdir gibi soruları yanıtlıyoruz."

Farklı hastalıklar da tespit ediliyor

Eğitimler ve ön bakı hizmeti sırasında önemli sağlık sorunlarının fark edilebildiğine dikkat çeken Engin, "Çoğu hastamız hangi hastalığı nasıl tedavi ettireceğini bilemiyor. Çürük oranı özellikle çocuklarda çok artmış durumda. Ailelerin çocukların ağzına bakmalarını ve kontrol etmelerini çok önemsiyoruz. Çocuklara dişlerini ve dillerini doğru fırçalamayı öğretmeleri gerekiyor. Örneğin Kınık'ta bir hastanın ağzında şişlikler gördüm ve hastada sistemik diyabet hastalığı çıktı. Bergama'da ağız kanseri vakası gördük. Biz, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na yazılı olarak talep eden ya da 153 üzerinden başvuru yapan her yere elimizden geldiğince koşuyoruz" dedi.

"Bu hizmeti burada almak cevher gibi"

Bayraklı Gümüşpala Kurs Merkezi'nde dikiş kursuna giden kadınlar da ağız ve diş sağlığı eğitimi aldı. Özellikle çocukları için diş hekimi Koray Engin'den bilgi alan kadınlara, isteğe göre ön bakı hizmeti de sağlandı. Eğitimlere 3,5 yaşındaki Zehra Karaderi ile katılan anne Zerrin Karaderi, "Eğitimler çok güzeldi. Ben kızım için katıldım. Dişine çözüm bulmak istedim, sağ olsun hocamız yönlendirecek. Kızımın dişlerinin çoğu çürük" dedi.

Neriman Ökten ise "Eğitimi çok beğendim. Doktor bey, çok güzel ve detaylı bir şekilde anlattı. Alanında uzman olduğu belli ve doğru noktalara dokundu. Burada olduğum için mutlu oldum. Kendimize nasıl bakacağımız konusunda yönlendirdi. Diş sağlığı hizmetine ulaşmak çok zor ve bu hizmeti burada almak cevher gibi oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ile 10 Bin Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika

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