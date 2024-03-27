İzmir\'de Alkollü Sürücünün Çarptığı Müzisyen Oğullarını Kaybeden Aile, Tazminatla Hastaneye Odalar Yaptırdı

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İzmir'de, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki müzisyen oğullarını kaybeden aile, açtıkları davada kazandıkları manevi tazminatla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Nevvar- Salih İşgören Çocuk Hastanesine "Kan alma ve Enjeksiyon Odası" yaptırdı.

Bora Aşçılar, 24 Mart 2017'de solfej dersinden çıktıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah Kurtoğlu'nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, hakkında açılan davada 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi de bu kararı onadı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aşçılar ailesinin açtığı manevi tazminat davasında anne Hayal Aşçılar'a 100 bin lira, baba Osman Aşçılar'a da 100 bin lira ödenmesine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi ise tarafların itirazı üzerine, yerel mahkeme kararını kaldırarak, anneye 150 bin lira, babaya 150 bin lira ödenmesini kararlaştırdı.

Kurtoğlu, ayrıca mahkemenin hükmettiği 200 bin liralık tazminatı ödemesini isteyen Aşçılar ailesini tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aşçılar çifti, aldıkları tazminatı oğullarının yaşamını yitirdiği hastanedeki çocuklar için bağışlamaya karar verdi.

Yaptıkları bağışla hastaneye "Kan alma ve Enjeksiyon Odası" açılmasına aracılık eden aile, aynı zamanda çocuk acil bölümünde bulunan gözlem odalarının refakatçi koltukları ve televizyon gereksinimlerini karşıladı. Aile, bölümdeki tüm koridorları da çizgi film karakterleriyle süsledi.

Ünitenin açılışı Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt tarafından yapıldı, açılışa da çok sayıda doktor katıldı.

Baba Osman Aşçılar, AA muhabirine, oğlunun ölümüne sebep olan kişinin bir gün bile cezaevinde yatmadığını, cezasını en azından manevi tazminat ödeyerek çekmesini istediklerini söyledi.

Bora'nın vefatının 7. yılında evlatlarının hayatını kaybettiği hastanedeki çocuklarla birlikte vakit geçirdiklerini dile getiren Aşçılar, şunları kaydetti:

"Bora'yı kaybettikten sonra yaşamımızdaki tek amaç, çocukları mutlu etmek oldu. Bu etkinlikten önce hasta çocuklarımıza '3 dilek tut, 1'i senin olsun' anketi yaptırdık. 60 çocuğumuzun tutmuş oldukları bütün dilekleri yerine getirmeye çalıştık. Anma etkinliğimizin diğer tarafında ise animatör ve sihirbazlık gösterileri de yer aldı. Tedavi gören çocuklarımızla kahkaha içinde çok mutlu ve neşe dolu zaman geçirmek bizi çok mutlu etti."