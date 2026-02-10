İzmir'de Anne Kart Sayesinde Anneler Çocuklarıyla Kenti Ücretsiz Dolaşıyor - Son Dakika
İzmir'de Anne Kart Sayesinde Anneler Çocuklarıyla Kenti Ücretsiz Dolaşıyor

10.02.2026 09:52  Güncelleme: 10:42
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın uygulamaya aldığı Anne Kart projesi, 0-4 yaş arası çocukları olan annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyor. Proje, sosyal destek sağlayarak aile bütçesine katkı sunmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Anne Kart projesiyle, 0-4 yaş arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanınıyor, projeyle, 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş çocuğu olan babalara da aylık 10 kontör yükleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve geldiği ilk günlerden itibaren uygulamaya aldığı Anne Kart projesi, sosyal dayanışma örneği olarak büyük ilgi görüyor. Annelere çocukları ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanı tanıyan proje, ekonomik sorunların arttığı günümüzde hane bütçesine katkı sağlıyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan projeden faydalanan vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti ifade etti. Projeyle, 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş çocuğu olan babalara da aylık 10 kontör yükleniyor.

"Başkan Cemil Tugay da bu süreci titizlikle takip ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyolog Ece Sönmezer çalışmanın vatandaşlar için önemine dikkat çekerek "Anne Kart projesi, 0-4 yaş arasında çocuğu olan annelerin ücretsiz ulaşıma erişebilmelerini ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını amaçlıyor. Bir aylık 60 kontör uygulaması var. 0-5 yaş arasında çocuğu olan babalar için de aylık 10 kontörlük bir uygulamamız bulunuyor. Ulaşım konusunda sıkıntıların en aza indirilmesini hedefliyoruz. Anne Kart sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirilen, aile ve kadın odaklı politikalarımızın en somut örneklerinden biri. Başkanımız Dr. Cemil Tugay da bu süreci titizlikle takip ediyor" dedi.

"Sosyalleşme imkanımız oldu"

Gülseren Aydın, Anne Kart'ın güzel bir uygulama olduğunu belirterek "Dört çocuğum var. Eşim ve kızım hasta. Bu kart ulaşım sıkıntımız için iyi oldu. Memnunuz" diye konuştu. Fehmiye Şahin ise, "Hayatımızı kolaylaştırdı. Allah razı olsun. Çok katkısı oldu. Çok memnunuz. İnşallah devam eder. Sosyalleşme imkanımız oldu" diye konuştu. Halime Kömürcü de Anne Kart ile her yere gidebildiğini söyleyerek "Genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden de memnunuz" dedi. Sultan Tufan "Bol bol çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bu kart olmasaydı onları çıkaramayacaktık. Gerçekten çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne Kart'tan memnunuz"

Anne Kart'ı altı yıldır kullanan Esma Karadağ, kartın aile bütçesine önemli katkı sağladığını belirterek, "Ekonomik destek açısından faydasını gördük. Çocuklarımla birlikte geziyor, hastane ve okula gidebiliyoruz. Ulaşımda her alanda kullanabiliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir hizmet var" dedi.

Remziye Bulut ise kartın tasarruf sağladığını vurgulayarak, "Her yere giderken kullanıyordum, çok faydasını gördüm. Allah razı olsun başkanımızdan. Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Karttan yararlanan babalardan Deniz Şahin de, "Çocuğumu hastaneye götürürken ya da gezdirirken bu kartı kullanıyorum. Maddi açıdan tasarruf sağlıyor. Çok güzel bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Anne Kart'tan çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Rojda Yıldırım ise, "Çocuklarım yanımdayken ulaşımda kartı kullanıyorum, memnunum. Büyük bir şehirde yaşıyoruz ve ulaşım zamları olabiliyor. Bu destek bize çok iyi geldi. Annelere sağlanan bu katkı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Babalar da yararlanıyor

Anne Kart ile 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelerin belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere aylık 60 kontör yükleniyor. 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş çocuğu olan babalara aylık 10 kontör yükleniyor. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor.

Nasıl kullanılıyor?

Anne Kart için başvuru alınmıyor. Sosyal yardımlardan yararlanmaya devam eden vatandaşlar sistem üzerinden her ay otomatik olarak değerlendiriliyor. Uygun bulunan kişilere toplu SMS gönderimi yapılarak bilgilendirme sağlanıyor. Anne Kart hak sahipleri, bilgilendirme sonrasında en yakın İzmirim Kart basım merkezlerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgeleriyle birlikte kartlarını teslim alabiliyor.

Kartta kullanılmayan kontörler bir sonraki aya devretmiyor. Örneğin, önceki ay 20 kontör kullanıldıysa, yeni ayda 40 kontör aktarılıyor ve toplam 60'a tamamlanıyor. Uygulamadan kent genelinde 10 binin üzerinde hane yararlanıyor.

