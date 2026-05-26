İzmir'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
İzmir'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

26.05.2026 05:05
Bornova'da 5 katlı iş yerinde çıkan yangın, 5 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan 5 katlı iş yerinde çıkan yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7407 Sokak'ta bulunan 5 katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı imalatı yapılan iş yerinin 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede 5'inci kata sıçrarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanıcı maddelerden dolayı zaman zaman büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında iş yerine giren 1 kişinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

