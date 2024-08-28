İzmir\'de babanın öldürdüğü 3 çocuğun cenazesi Manisa\'da defnedildi

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İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) cenazeleri, Yörük Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.

Tabutları, cami avlusundaki musalla taşına yan yana konulan kardeşlerin cenaze namazını Salihli Müftüsü Ali Çebi kıldırdı. Müftü Çebi, "Çocuklar zaten cennetlik, günahsızlar, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur, cennete gideceklerdir." dedi.

Öte yandan yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Naciye Ş, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Naciye Ş. feryat ederek, "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası (Nira) kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.

Çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.