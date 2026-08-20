İzmir'de Başkanın Makam Aracına Saldırı Kamera Görüntülerinde - Son Dakika
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İzmir'de Başkanın Makam Aracına Saldırı Kamera Görüntülerinde

İzmir\'de Başkanın Makam Aracına Saldırı Kamera Görüntülerinde
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Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına yapılan silahlı saldırının güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde K.S'nin motosikletle makam otomobilinin yanına gelip ateş ettiği, ardından da kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Başkanın Makam Aracına Saldırı Kamera Görüntülerinde - Son Dakika

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