İzmir'de Başkanın Makam Aracına Saldırı Kamera Görüntülerinde
Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına yapılan silahlı saldırının güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde K.S'nin motosikletle makam otomobilinin yanına gelip ateş ettiği, ardından da kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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