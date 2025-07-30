İzmir'de Bisiklet Kazasında 12 Yaşındaki Yusuf Deniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Bisiklet Kazasında 12 Yaşındaki Yusuf Deniz Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Bisiklet Kazasında 12 Yaşındaki Yusuf Deniz Hayatını Kaybetti
30.07.2025 13:49
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İzmir'in Konak ilçesinde bisikletiyle kontrolden çıkarak duvara çarpan 12 yaşındaki Yusuf Deniz hayatını kaybetti. Arkadaşı M.C. ise yaralandı ve tedavi altına alındı. Yusuf Deniz, amatör ligde futbol oynamakta olup, ailesi ve arkadaşları tarafından büyük bir üzüntüyle anılmaktadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Yusuf Deniz'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

İZMİR'in Konak ilçesinde duvara çarpan bisikletin sürücüsü Yusuf Deniz (12) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı M.C. (14) ise yaralandı.

Olay, önceki gün Konak ilçesi Millet Mahallesi 2584 ile 2567 sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Deniz ile arkadaşı M.C., bisiklete bindi. Deniz'in kullandığı bisiklet yokuş aşağı inerken, kontrolden çıkarak önce merdiven demirlerine, ardından duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Deniz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. M.C. ise ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. M.C'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

3 YILDIR LİSANLI FUTBOLCUYDU

Amatör ligde mücadele eden Gürçeşme Kayaspor Kulübü'nde 3 yıldır lisanslı futbolcu olan Yusuf Deniz'in antrenörü Samet Kireçlikaya, "Kulübümüzün altyapı oyuncularından Yusuf Deniz çok akıllı, zeki ve efendi bir sporcuydu. Bu üzücü kaza bizleri derinden etkiledi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'DEN TAZİYE MESAJI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Yusuf Deniz için paylaşılan taziye mesajında, "Konak Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencimiz Yusuf Deniz, vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadesine yer verildi.

Yusuf Deniz'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Bisiklet Kazasında 12 Yaşındaki Yusuf Deniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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