İzmir'de Bisikletli Trafik Polisi Huzur Sağlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Bisikletli Trafik Polisi Huzur Sağlıyor

İzmir\'de Bisikletli Trafik Polisi Huzur Sağlıyor
09.06.2025 11:14
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Beyaz Kırlangıçlar, İzmir'de bisiklet yollarında huzur ve güvenliği 11 yıldır sağlıyor.

İzmir'de "Beyaz Kırlangıçlar" adıyla kurulan bisikletli trafik polisleri, bisiklet yolları ile çevresinde huzur ve düzeni sağlamak için 11 yıldır pedal çeviriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2014 yılında kurulan bisikletli timler, ilk olarak Bostanlı- Karşıyaka sahilinde göreve başladı.

Alsancak-Konak ve İnciraltı- Balçova kıyı kesiminin de eklenmesiyle görev alanları 40 kilometreye yaklaşan bisikletli trafik polisleri, sorumluluk sahalarındaki bisiklet yolları ile çevresinde yaya ve araçların trafik ihlallerinin yanı sıra asayiş olaylarının da önüne geçiyor.

Polisler, devriye görevlerinde bisiklet yollarının kullanımında yayaları ve motosiklet sürücülerini de bilinçlendiriyor, ihlallere karşı cezai işlem uyguluyor.

Biri komiser 22 polis memuruyla emniyeti sağlamak için pedal çeviren trafik ekibi, bisiklet tutkunlarına deniz manzaralı yollarda güvenli, rahat sürüş imkanı sunuyor.

"Vatandaşlarımız memnun"

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, AA muhabirine, bisikletli polislerin varlığının vatandaşları memnun ettiğini söyledi.

Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına destek verdiklerini anlatan Özsagulu, nisan ayında 2 bine yakın bisikletlinin bisiklet yollarını kullandığını tespit ettiklerini, sayının giderek arttığını belirtti.

Özsagulu, bisiklet yollarındaki her türlü asayiş ve trafik ihlallerine karşı tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Bisiklet yoluna bağlantılı ana kara yollarında bu yıl 20 bine yakın araç kontrol edildi, 1900 araca işlem yapıldı. Bunlar özellikle motosiklet. Motosiklet kullanımı, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de arttı." dedi.

Anaokulu, ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara bisikleti sevdirmek için eğitimler düzenlediklerini aktaran Özsagulu, onlara bisiklet ve trafik hakkında bilgiler verdiklerini kaydetti.

Özsagulu, bisiklet kullanıcılarının geçmişte en çok bisiklet alanlarının diğer araçlar tarafından işgal edilmesi yönünde şikayetlerde bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu olumsuzluk ortadan kalktığı için vatandaşlarımız çok memnun. Memnun olduklarını, dile getirdikleri düşüncelerden ziyade bisiklet kullanımındaki artıştan net şekilde gözlemliyoruz. Bu alandaki denetim ve eğitim çalışmalarımız, personel sayımızı da artırarak kararlılıkla devam edecektir."

Özsagulu, bisiklet timlerinin devriyelerinin, suçun oluşmadan önlenmesinde de etkili olduğunu sözlerine ekledi.

"Çocuklar gördüklerinden ziyade uyguladıklarını unutmuyorlar"

Bisikletli Trafik Polis Timleri Merkezi'nde görevli polis memuru Gülay Karakülah da çocukların her durumda trafikte nasıl davranması gerektiğine yönelik eğitimler verdiklerini aktardı.

Karakülah, küçük yaşlarda alınan eğitimin kalıcı olacağına inandığını belirterek, "Çocuklar gördüklerinden ziyade aslında uyguladıklarını unutmuyorlar. Öncelikle amacımız burada, bu deneyimi tattırmak. Sürücü ya da yolcu olduklarında nasıl davranmaları gerektiklerini küçük yaşlarda onlara aşılamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan Yılmaz Akköy ise çocukluktan beri bisiklet sürdüğünü, bisiklet yollarını sürekli kullandığını söyledi.

Bisikletin kendisinde önemli yeri olduğunu anlatan Akköy, "Bisiklet yolu bizim için çok güzel oldu. Hele trafikçi arkadaşların katılmasıyla daha güven verici." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Bisikletli Trafik Polisi Huzur Sağlıyor - Son Dakika

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