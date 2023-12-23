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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

İzmir'de boşanma aşamasındaki Gözde Karamus, eşi Serdar Karamus tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından Gözde Karamus'un cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

23.12.2023 - 16:03,  Güncelleme: 16:08
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İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (30) tarafından parkta tabancayla vurulup öldürülen tekstil firması çalışanı Gözde Karamus (29), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus ile bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Serdar Karamus, parkta bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serdar Karamus, yanındaki tabancayla önce eşini, sırtından ve başından ardından da kendini başından vurdu. Üniversite mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı öğrenilen Gözde Karamus, yere yığıldı.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Karamus'un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.Gözde Karamus'un evliliği boyunca şiddet gördüğü ve çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Gözde Karamus'un, bugün öğle vakti Şemikler Merkez Camisi'ndeki cenazesine, babası Yüksel Madi, annesi Gülhan Madi, kardeşi Gamze Aktaş ile yakınları katıldı. Yüksel Madi, kızının tabutunun başında gazetecilere, "Bu vahşeti yazın. Bu ilk de, son vahşet de değil. Bu cinayetlere yasayla tedbir alınması lazım. Yüzlerce, binlerce ocaklar sönüyor" dedi. Madi, helallik istendiği sırada da gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarının da ağladığı Gözde Karamus, kılınan namazın ardından Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü
Kaynak: DHA
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