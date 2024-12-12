İzmir'de Buca Metrosu İçin TBM Taşınıyor - Son Dakika
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İzmir'de Buca Metrosu İçin TBM Taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu tünel kazılarında 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi (TBM) General Asım Gündüz İstasyonu'na taşınıyor. TBM, yeni yerinde Şirinyer yönüne doğru kazıya başlayacak. Taşıma işlemi sırasında trafik uyarıları yapıldı.

12.12.2024 11:53  Güncelleme: 12:38
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu tünel kazıları sürerken, Üçyol Hat Başı Şaftı'na ulaşan 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi de (TBM) General Asım Gündüz İstasyonu'na taşınıyor. TBM yeni yerinde kurularak Şirinyer yönüne doğru tünel kazmaya başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu tünel kazıları kesintisiz sürüyor. Çalışmalara hız kazandıran devasa boyuttaki 4 tünel açma makinesi ise tamamladıkları etapların ardından yeni rotalarına yerleştirilmek üzere farklı noktalara taşınıyor. General Asım Gündüz İstasyonu'ndan Üçyol Hat Başı Şaftı'na ulaşan 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi de parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu'na götürülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşıma işlemi sırasında trafik için gerekli uyarılarda bulunarak önlemleri de aldı.

Hafta sonuna dikkat

12 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00 ile 15 Aralık Pazar gecesi saat 23.59'a kadar, Uğur Mumcu Parkı'ndan itibaren Ali Rıza Avni Bulvarı, Eski İzmir Caddesi'nin bir kısmı ve 526/5 sokakta araç park edilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. TBM parçalarını taşıyan tırlar, bu yönü kullanarak General Asım Gündüz İstasyonu'na gelecek. Dev makine parçalarının indirildiği General Asım Gündüz İstasyonu'nda ise 13 Aralık Cuma akşamı saat 20.00 ile 16 Aralık Pazartesi saat 07.00'e kadar Halide Edip Adıvar Bulvarı'nın belirli bir kısmı trafiğe kapalı kalacak. Özellikle Yeşildere istikametinden gelip Üçyol'a gitmek isteyen sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor. Tünel açma makinesi, bu istasyonda tekrar kurularak Şirinyer yönüne doğru kazıya başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Buca Metrosu İçin TBM Taşınıyor - Son Dakika

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