İzmir'de Çini Sergisi: 'Ateşten Denize Mavi Vatan' - Son Dakika
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İzmir'de Çini Sergisi: 'Ateşten Denize Mavi Vatan'

02.07.2026 11:47
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na özel çini sergisi, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

İZMİR'in İnciraltı semtinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı müze gemi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen 'Ateşten Denize Mavi Vatan' adlı çini sergisine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Almula İdil Kılıç, sergide denizcilik kültürü ile geleneksel çini sanatını buluşturduklarını belirtti.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında İzmir'de açılan 'Ateşten Denize Mavi Vatan' çini sergisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın denizcilik tarihinden ve geleneksel Türk motiflerinden ilham alan eserleri sanatseverlerle buluştu. Kılıç, sergide ilk kez görücüye çıkacan özel çalışmaların da yer aldığını belirtti. Bu serginin, daha önce oluşturduğu 'Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları' koleksiyonunun devamı niteliğinde olduğunu belirten Kılıç, "Bu sergiyi daha önce hazırladığım 'Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları' koleksiyonunun üzerine yeni eserler ekleyerek hazırladım. Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla özel parçalar da ekledik. Sergide kalyonlar, deniz teması, İzmir, Selçuklu yıldızları ve geleneksel geometrik desenlerin kullanıldığı eserler yer alıyor" dedi. Sergide daha önce sergilenen eserlerin yanı sıra ilk kez sanatseverlerle buluşacak çalışmaların da bulunduğunu ifade eden Kılıç, "2017 yılında hazırladığım 'Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları' koleksiyonu ilk kez İstanbul Deniz Müzesi'nde Çaka Bey Salonu'nda sergilenmişti. Şimdi ise İzmir Deniz Müzesi'nde, Kabotaj Bayramı için hazırladığımız özel eserlerle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz. 'Türk Yıldızı', 'Türk Düğümü' gibi isimler taşıyan eserlerimiz, hem geleneksel çini sanatımızı yansıtıyor hem de denizlerdeki hakimiyetimizi ve denizcilik kültürümüzü vurguluyor. Geçmişten günümüze ulaşan sanatımızı geleceğe aktarmayı amaçlayan bir çalışma oldu" diye konuştu.

'YOL ARKADAŞLARIMA DA YER VERDİM'

Sergide öğrencilerinin eserlerine de yer verdiğini dile getiren Kılıç, "Onlara öğrenci demiyorum, 'yol arkadaşlarım' diyorum. İzmir yol arkadaşları olarak isimlendiriyorum. Normalde yıl sonu sergimizde birlikte çalışıyoruz. Bu sergi için de üç arkadaşım özel eserler hazırladı. Kalyonlar ve balık temalı geleneksel çini çalışmaları yaptılar" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz kış yaşamını yitiren çini sanatçısı Kemal Öngören'i de sergide eserleriyle andıklarını belirten Kılıç, "Kemal Öngören'in son çalışması yarım kalmıştı. Ben tamamladım. Böylece bu sergide onun ismini de yaşatmış olduk" dedi.

'HER ESERİM BENİM İÇİN AYRI BİR DEĞER TAŞIYOR'

Eserleri arasında ayrım yapamadığını söyleyen Kılıç, şöyle devam etti: "Buradaki eserlerin tamamı benim için çok özel. Bazıları 2015 yılında yapıldı, bazıları ise 2026 yılında tamamlandı. Yıllardır hepsini adeta bir bebek gibi taşıyorum. Her biri tek tasarımdır, ikincisini üretmiyorum. Geleneksel Osmanlı ve İznik üslubunda çalışıyorum ve bu çizgiyi sürdürmeye devam ediyorum. Eserlerimden biri İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası bir sergiye seçildi. Pandemi nedeniyle sergiye gidememiştim ancak eserim daha sonra yeniden sergilenme ödülü aldı. Bu benim için çok kıymetli bir anı."

DENİZCİLİK LİTERATÜRÜNDE 'TÜRK KAFASI' DETAYI

Sergide dünya denizcilik literatüründe 'Türk kafası' adıyla bilinen geleneksel düğüm tekniğinden esinlenilen özel bir eserin de bulunduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: "Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerin bu düğümü bağlamadan çarşı iznine çıkamadıklarını öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Dünya denizcilik literatüründe 'Turk's Head' adıyla bilinen ve hala kullanılan bu bağlama tekniğini çini sanatıyla buluşturmak istedim. Böylece hem denizcilik kültürünü hem de geleneksel sanatımızı aynı eserde bir araya getirdim."

01 Temmuz'da açılan 'Ateşten Denize Mavi Vatan' sergisi, 30 Temmuz'a kadar İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Atatürk ve Deniz Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çini Sergisi: 'Ateşten Denize Mavi Vatan' - Son Dakika

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