Bu Kütüphane Sadece Çocuklar İçin

17.04.2026 09:48  Güncelleme: 10:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da hizmet veren Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi, 2 bin kitaplık koleksiyonu ve düzenlediği etkinliklerle çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. Çocuklar, kütüphanede kitap okunmanın yanı sıra eğlenceli aktivitelerle vakit geçiriyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da hizmet veren Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi, 2 bin kitaplık zengin içeriğinin yanı sıra düzenlediği atölye ve etkinliklerle çocukların gelişimine destek oluyor.

Ketin dört bir yanında çocuklar için çalışmalar yaparak "çocuk dostu" kent uygulamalarını hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sadece çocuklara hitap eden Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi ile dikkati çekiyor. Buca Kasaplar Meydanı'nda bulunan tarihi yapı, eğitici 2 bin kitapla İzmirli çocuklara ufuk açıyor. Aynı zamanda çocuk kitabı yazarı olan Mehmet Emin Karagöz sorumluluğundaki kütüphane, çeşitli atölye ve etkinliklerle de sadece kitap ödünç alınıp verilen bir yer olmaktan çıkarak yaşayan kütüphane konumuna taşınıyor.

"Burası benim için okul gibi"

İzmirli çocuklar, sadece kendilerine özel bir kütüphaneye sahip oldukları için mutluluklarını dile getiriyor. 8 yaşındaki Toprak Arslan, "Burası çok güzel. Çocuklara özel eğlenceli ve bilgi veren kitaplar var. Burada kitap okuyoruz, masal dinliyoruz, eğleniyoruz" derken, 8 yaşındaki Berra Ataman da "Çok güzel kitaplar var. Bize masal okuyorlar, eğleniyoruz. Kitap okuma etkinliği var, çok eğlenceli bir yer. Burada sadece çocuklar var. Büyükler varken çocuklar utanabiliyor ama sadece çocuklar olunca iyi anlaşıyoruz. Kimse karışmıyor" dedi. 8 yaşındaki Ahmet Kılıç ise şunları söyledi: "Burada macera türünde, eğlenceli, bilgilendirici bir sürü kitap var. Burası benim için okul gibi. Çok eğleniyorum. Bütün çocuklar buraya gelince çok mutlu oluyor." Kendilerine özel kütüphanelerinin olmasının sevincini yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

23 Nisan'a özel etkinlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi'nde görev alan Mehmet Emin Karagöz, "Burası, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan tek çocuk kütüphanesi. Kütüphanede okul öncesi de dahil olmak üzere çocuk edebiyatına yönelik birçok kitap var. Ancak kütüphanemiz sadece kitap alıp verilen bir mekan değil. Burada masal, drama gibi atölyeler ve kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. 2 bin kitabımız çocuklarımızın hizmetinde. Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kitap okuma etkinliği yaptık. Onlara 23 Nisan'ı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Işılay Saygın Çocuk Kütüphanesi ise bu çalışmaların sadece bir parçası" ifadelerini kullandı.

Karagöz, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü olarak çocukların sıklıkla faydalandığı Gezici Kütüphane hizmetinin yanı sıra Yahya Kemal Beyatlı Kadın ve Çocuk Kütüphanesi'nin de çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Işılay Saygın, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Advertisement
