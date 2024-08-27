İzmir'in Bornova ilçesinde kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'in (14) öldürüp, Hiranur Şimşek'i (11) de ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle ölü bulunduğu belirtildi.
Ölenlerin yakınlarından Mustafa Karataş (56), "Eşi 2,5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, 'Sen büyük bir olayı duyacaksın' demiş. Çok üzgünüz" dedi.
Son Dakika › Güncel › 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine 'Sen büyük bir olayı duyacaksın' demiş - Son Dakika
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