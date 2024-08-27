3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş

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Cesedin başından bir saniye bile ayrılamadılar

İzmir'in Bornova ilçesinde kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'in (14) öldürüp, Hiranur Şimşek'i (11) de ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

AĞZINDA EMZİKLE ÖLÜ BULUNDU

Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle ölü bulunduğu belirtildi.

"EŞİ 2,5 AY ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI"

Ölenlerin yakınlarından Mustafa Karataş (56), "Eşi 2,5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, 'Sen büyük bir olayı duyacaksın' demiş. Çok üzgünüz" dedi.