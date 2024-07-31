İzmir'de Deprem Sonrası Yeniden Planlama Çalıştayı Düzenlendi

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Ardından İzmir'i Yeniden Okumak: İzmir Kentsel Hareketlilik, Afet Yönetimi ve Gelecek Öngörüleri Çalıştayı'nda; "2020 depremi yapı stokunun kırılganlığını, depreme dayanıksızlığını, aslında bütün afetlere karşı kırılgan ve dayanıksız olduğumuzu bir kere daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki beş yılda biz Konak'ı bu bilgiyle yeniden nasıl planlarız, nasıl ele alabiliriz bunun için yola çıktık" dedi.

Konak Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Ardından İzmir'i Yeniden Okumak: İzmir Kentsel Hareketlilik, Afet Yönetimi ve Gelecek Öngörüleri Çalıştayı" Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TÜBİTAK tarafından 1001-Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı kapsamında desteklenen ve Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ODTÜ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi'nden çok disiplinli bir ekiple yürütülen "Deprem Anı ve Sonrasındaki Olası Kentsel Nüfus Hareketliliğin Tahmini ve Modellenmesi" başlıklı projeden elde edilen bulguların paylaşılması ve konu ile ilgili yerel paydaşlardan geri dönüşlerin alınmasını amaçlayan çalıştayda alanında uzman isimler ve akademisyenler yer aldı.

"Kentin birinci sorunu deprem"

Çalıştay kapsamında düzenlenen, oturum başkanlığını Prof. Dr. Çiğdem Varol Özden'in yaptığı "Paydaş ve Katılımcı Görüşleri, Öneriler" başlıklı panelde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ın sosyo-ekonomik ve demografik verilerini, yapı stoku durumunu ve belediyenin kentsel dönüşüm planını anlatan bir sunum yaptı. Konuşmasında, depremin, kentin birincil sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu şunları söyledi:

"Yapı stokunun yenilenmesi gerekiyor. Bu stok depreme hazır değil. Biz bunu gördük. Depremde yüzün üstünde insanımızı kaybettik. Bu İzmir'in içindeki bir fay değildi. Biz hazır değiliz, yapı stokumuz hazır değil. Bunu sadece kaçak yapılar için söylemiyorum. İzmir'de, Bayraklı'da yıkılan hiçbir yapı kaçak değildi. Hepsinin mimarı, mühendisi, fenni mesulü vardı. Bu aslında başka bir şeyi gösterdi bize. Bu deprem bütün ezberleri bozdu derken bunu kastediyorum. 1990'lı yılların başında yapılan, teknik adamların imzası olan binalar yıkıldı. Dolayısıyla ben kent için birinci sorun olarak depremi görüyorum. Özellikle yapı stokunun kırılganlığını, depreme dayanıksızlığını, aslında bütün afetlere karşı kırılgan ve dayanıksız olduğumuzu bir kere daha gözler önüne serdi Önümüzdeki beş yılda biz Konak'ı bu bilgiyle yeniden nasıl planlarız, nasıl ele alabiliriz bunun için yola çıktık."

"Bu beş yılda, dirençli ve güvenli bir kent belediyeciliğini hedefledik"

Konak'taki eski yapı stokunun ilçenin nüfus kaybetmesinin en önemli nedenlerinden olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, afete karşı kırılganlığın yanı sıra sosyal donatı eksikliği, hava kirliliği gibi sebepler olduğunu da ifade etti. Gültepe, Gürçeşme, Beştepeler bölgelerinde süren kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte diğer bölgelerde de planlama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Mutlu, "Bu beş yılda, dirençli ve güvenli bir kent belediyeciliğini hedefledik. Öncelikle mevcut yapı stokunu güvenli hale getirmeyi, deprem başta olmak üzere sel, fırtına, yangın gibi doğal afetlere karşı bir dirençlilik kazandırmayı hedefledik. Bunun için de planlı kentsel gelişme, kentsel dönüşüm, afet sakınım planlarını yapmak ve kentte kent güvenliğini, kentli güvenliğini sağlamak amaçlarımız" dedi.

Afet toplanma alanları imara açılmayacak

Mimarlar Odası kökenli olması dolayısıyla kente kamucu bir bakışı olduğunu belirten Başkan Mutlu, "Kenti rantın değil bilimin planlaması, bilimin biçimlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için de kamu yararını önceleyen, akıldan, bilimden yana mekansal ve kamusal politikalarla Konak tekrar dönüşmeli diye düşünüyorum. Birlikte çalıştığımız çok kıymetli ekip arkadaşlarım da bu anlayışta. Mevcut deprem toplanma alanlarını da kesinlikle imara açmayacağız. Tüm bu alanlar toplanma alanı olarak kalacak. Kamu mülklerinin kesinlikle satılmaması ana kararlarımızdan, mekansal eşitsizliklerin giderilmesi ana mottomuz" sözleriyle toplum odaklı çalışmalarının altını çizdi.