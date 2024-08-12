İzmir'de Depremzedeleri Dolandıran Şüpheliler Tutuklandı

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İzmir'de depremzedeleri TOKİ ihalelerinden ev ve otomobil alımı vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nitelikli Dolandırıcılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'te yaşayan depremzedeleri TOKİ ihalelerinden ev ve araba alımı vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen K.T. ile E.T. yakalandı.

Şüphelilerden K.T'nin çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay, E.T'nin 4 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.