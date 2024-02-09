Çeşme'de devrilen pikap kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de devrilen pikap kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Çeşme\'de devrilen pikap kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Mustafa Efe Özel'in kullandığı pikap, İnönü Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi ve bir ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Özel'in Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

09.02.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde devrilen pikabın 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Efe Özel (19) idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı pikap, İnönü Mahallesi 2122 ve 2135 Sokak kesişiminde refüje çarptı.

Devrilerek sürüklenen araç bir ağaca çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Efe Özel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel'in Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çeşme, İzmir, Bolu, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de devrilen pikap kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:40:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de devrilen pikap kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement