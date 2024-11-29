İzmir\'de Dolandırıcı Yakalandı: 3 Milyonluk Varlık Ele Geçirildi

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İZMİR'de durdurulan B.C.'nin üst aramasında 3 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Para ve altının dolandırıcılıktan ele edildiği belirlenirken, polisin dikkati sayesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, önceki gün şüphe üzerine B.C.'yi durdurdu. B.C.'nin üst aramasında toplam değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen döviz ve ziynet eşyası bulundu. Detaylı incelemede, B.C.'nin İzmir ve Aydın'da kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, kandırdığı kişileri para ve ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı belirlendi. B.C., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen B.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları da tutanakla sahiplerine teslim edildi.