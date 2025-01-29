İzmir'de Dolandırıcılık Girişimi: 77 Yaşındaki Kadın Polise Şikayette Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Dolandırıcılık Girişimi: 77 Yaşındaki Kadın Polise Şikayette Bulundu

İzmir\'de Dolandırıcılık Girişimi: 77 Yaşındaki Kadın Polise Şikayette Bulundu

İzmir Bayraklı'da 77 yaşındaki A.K.'yı polis ve savcı olarak tanıtan iki dolandırıcı, kadının evine gelen polisler tarafından yakalandı. Dolandırıcılar, A.K.'yı para ve altın vermeye ikna etmek için önce süt ve ekmek getirdikten sonra telefonla tehdit etti.

29.01.2025 23:09  Güncelleme: 23:11
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 77 yaşındaki A.K. adlı kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin önce süt ve ekmek götürdükleri kadının kapıyı açmaması üzerine farklı numaralardan telefon açıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedikleri ortaya çıktı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi 1620/10 sokakta oturan A.K., son günlerde farklı numaralardan arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedikleri yönünde polise şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri A.K.'nın evinin içerisinde ve çevresinde tedbir aldı. Daha sonra A.K., kendisini arayan kişilere para ve altınları hazırladığını söyledi. A.K.'nın altın ve paralar hazır demesi üzerine eve gelen F.K. (20) ve Y.T. (26), kadının evinin bulunduğu sokağa geldi. Y.T. sokak başında gözcülük yaparken, Y.K. eve girdi. Polis ekipleri eş zamanlı olarak 2 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FİZİK TAKİP İÇİN EVE SÜT VE EKMEK GETİRMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları sürerken A.K.'nın polise yaptığı şikayette, şüphelilerin evine girmeye çalıştığını da bildirdi. A.K. ifadesinde, şüphelilerin evin duvarından atlayarak kapıya geldiklerini ve kendisine süt ile ekmek getirdiklerini söyleyerek kapıyı açmalarını istediğini, kapıyı açmaması üzerine farklı numaralardan kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak sürekli para istediklerini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dolandırıcılık Girişimi: 77 Yaşındaki Kadın Polise Şikayette Bulundu - Son Dakika

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