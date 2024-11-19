İzmir\'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel bir etkinlik organize edecek. Çocuk haklarına dikkati çekmek amacıyla 23 Kasım Cumartesi günü Kültürpark Kaskatlı Havuz yanında yapılacak etkinlik, İzmir'in dört bir yanından çocukları buluşturacak.

Her yıl 20 Kasım'da çocuk haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıl dönümü, İzmir'de de bir dizi etkinlikle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 23 Kasım Cumartesi günü Kültürpark Kaskatlı Havuz yanında 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Çocuk Hakları Atölyesi yapılacak

Sahne etkinlikleri kapsamında zumba, clown show, ritim topluluğu, pandomim, sihirbaz, masal anlatımı ve çocuk konseri gösterileri olacak. Çadır alanında Çarkı Çevir Hakkını Bil Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, Sanat ve Beceri Atölyesi, Çocuk Hakları Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Fen ve Doğa Atölyesi, Empati Adımlar Atölyesi, Evimiz Deniz Atölyesi, ÇYDD Yüz Boyama Atölyesi, Rotarak Çocuk Atölyeleri, EÇEV Çocuk Hakları Atölyesi, Kukla Atölyesi ve Bilim İstasyonları var.

Açık alanda ise tahta bacaklar ve kuklalar boy gösterecek, bando ekipleri ve şişme oyuncaklar çocukların neşesini doruğa çıkaracak. Planetaryum, spor parkuru, spor deneyim alanı, farkındalık parkuru, gezici kütüphane, HİM gezici aracı ve çorba ikramı da çocuklar için hazırlanacak. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne tüm çocuklar davetli.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 1954 yılında belirlendi ve 20 Kasım 1989 aynı zamanda Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih. Bu tarih, çocukların haklarını küresel düzeyde güvence altına alan en önemli belgenin kabulüyle çok özel bir anlam taşıyor.