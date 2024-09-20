İzmir\'de Dünya Temizlik Günü\'nde Farkındalık Etkinliği

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Sivil toplum örgütleri ve otizmli çocukların da yer aldığı etkinlikte toplanan bir ton atığın geri dönüştürülmesi karşılığında 500 fidan alınacak. Bu fidanlar da yanan ormanlık alanlarda yeniden hayat bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, farkındalık oluşturmak için Karşıyaka sahili boyunca atıkları topladı. Sivil toplum örgütleri ile otizmli çocukların da katıldığı farkındalık buluşmasında, çevre temizliğinin önemine vurgu yapıldı. Sahilden toplanan atıklar, belediyenin geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Kısa sürede toplanan 1 ton atık ile alınacak yaklaşık 500 fidan, yanan ormanlık bölgelerde yeniden hayat bulacak.

"Kirletmemeyi öğrenmeliyiz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürü Ercan Yıldırım, 30 ilçede planlı temizlik faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Yıldırım, "Çevre kirliliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bir ciddi bir sorun. Bunu yurttaşlarımızla iş birliği yaparak çözebiliriz. Kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evlerimize gösterdiğimiz hassasiyeti; sokaklarımıza, caddelerimizde de göstermemiz gerekiyor. Yurttaşlarımızla iş birliği yaparak bu sorunu hep birlikte çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Duyarlılık çağrısında bulundular

Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde biyolog olarak görev yapan İlkem Ceylan Candan, "Buradan toplayacağımız atıklar, gelecek günlerde fidana dönüşecek. Yanan ormanlarda fidan dikimi yapacağız ve atıklarımızın dönüştüğünü göreceğiz. İlerde çocuklarımıza 'Yanan bölgeler, şehirden toplanan atıklar sayesinde yeniden yeşerdi' diyeceğimiz bir dünya bırakacağız" diye konuştu.

Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara ise temiz bir çevrenin önemine değinerek, "Çöpleri görüyoruz ve çekip gidiyoruz. Bunu yapmamalıyız. O atığı yerden alıp doğru yere atsak. Bunu başarabilirsek, ülkemiz tertemiz olur. Türkiye zaten cennet gibi bir yer. Böylece daha da güzel olur" ifadelerini kullandı.

"Çevremiz temiz olmazsa her şey ölür"

Temizlik seferberliğine katılan özel bireylerden 9 yaşındaki Mert Karataş, "Eğer çevremiz temiz olmazsa, her şey ölür. Dünyamız yaşanmaz hale gelir. Bunu unutmayın ve siz de dünyamızı temiz tutun" dedi.