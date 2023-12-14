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İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan otel ve apartlarda kalan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma ve oturma izni denetimleri gerçekleştirildi. Polis ekipleri, otel ve apartların resepsiyon kayıtlarını kontrol ederken, düzensiz göçmenlerin belgeleri incelendi. Kaydı bulunmayan veya izinleri olmayan göçmenler, mobil göç noktasına sevk edildi. Eksik belge bulunan göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek. Ayrıca, konaklama yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi de yapıldı.

İzmir\'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı
14.12.2023 - 09:19,
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İzmir'in Konak ilçesinde bazı otel ve apartlarda kalan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma ve oturma izni denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, Basmane semtindeki bazı otel ve apartların resepsiyon kayıtlarını ve ikamet eden düzensiz göçmenlerin belge denetimlerini yaptı.

Konaklama yerlerinde kaydı bulunmayan, çalışma ve oturma izni olmayan düzensiz göçmenler, otobüslerle Bornova'daki mobil göç noktasına sevk edildi.

Belgelerinde eksiklik bulunan düzensiz göçmenlerin işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de konaklama yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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